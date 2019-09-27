2023年吉尔吉斯斯坦旅游业贡献将达7%

作家艾特玛托夫

世界游牧民族运动会是吉尔吉斯斯坦在伊塞克湖畔举行的游牧民族参加的国际运动会，这一盛会大大提升了吉尔吉斯斯坦对各国游客的吸引力。自2012年首届世界游牧民族运动会成功举办以来，参与该活动的国家和人员的数量持续增长，比赛项目也逐渐丰富。去年8月举行的第三届世界游牧民族运动会吸引了来自世界74个国家的2000多名参赛选手，是2014年上届比赛参赛人数的4倍。尤为重要的是，这一大型体育赛事吸引了全球媒体的关注，吉尔吉斯斯坦的发展建设成就，该国保护和传承游牧民族传统文化的努力，吉尔吉斯人为建设和发展丝绸之路做出的贡献越来越多地进入了全球公众的视野。吉尔吉斯斯坦在《孤独星球》刚刚发布的2019年的最佳旅行目的国榜单中名列前5。

吉尔吉斯斯坦与中国、哈萨克斯坦一道成功申报了联合国教科文组织世界遗产名录“丝绸之路：长安——天山廊道的路网”。历史上，从长安出发的商贸驼队越过天山，穿过哈萨克斯坦东南部的天山谷地，就来到吉尔吉斯斯坦北部地区，然后继续向目的地进发。驼队不仅开辟出5千多公里的贸易通道，随行的史学家、学者、诗人亦为促进跨文明对话，新城市、新传统和新风俗的奠定做出了积极贡献。他们在历史典籍和文艺作品中热情讴歌吉尔吉斯斯坦的蓝色明珠伊塞克湖，中国史书称之为“热海”。如今，伊塞克湖是生态游爱好者最为向往的胜地。

伊塞克湖底隐藏着无数秘密。湖水纯净透明：白天，湖底古老城池的断壁残垣清晰可见；夜晚，平和如镜的水面倒映出漫天星光。每年，100多万名游客到访伊塞克湖，徜徉于湖光山色之间。伊塞克湖周边有许多历史文化遗迹，北岸山岩的壁画带来往昔岁月的讯息，南岸各色粘土、矿物质和山岩交错的峡谷因景色瑰丽得名“神话谷”。卡拉乔利湖（吉尔吉斯语，意为“黑湖”）因湖水具有医疗保健功效而广受游客欢迎。

吉尔吉斯斯坦政府出台了《2019-2023旅游业发展纲要》，鼓励依托伊塞克湖发展旅游行业，让更多外国游客领略吉尔吉斯斯坦优美的自然风光和丰富的历史文化底蕴。萨拉-切列克斯国家生物保护区，玛纳斯、乌尔根、沙赫-法吉利、布拉纳塔楼等历史文化园区，苏莱曼托自然公园都是游客的好去处。

除了文化游、探险游，登山和高山旅游也是不容错过的选择。吉尔吉斯斯坦是一个高山国家，有胜利峰、列宁峰、汗·腾格里峰等海拔7000米以上的高山，每年吸引着数百名登山爱好者前来攀援。富有吉尔吉斯特色的驯鹰狩猎、马术比赛也是外国游客青睐的项目。

为进一步促进旅游业的繁荣发展，吉尔吉斯斯坦对世界68个国家的公民提供免签入境待遇，另有67个国家的公民享受简化签证手续，可在入境前72小时在线申请电子签证。

成吉思·艾特玛托夫享有国际声誉的吉尔吉斯作家，他的长篇小说《一日长于百年》是世界文学之林的瑰宝。探访吉尔吉斯斯坦的旅人常常会在行囊里放上一本艾特马托夫的书，既为游历作家的祖国指引方向，也为人生道路指引方向。

（政治学博士、上合组织前秘书长（2016-2018年）阿利莫夫）

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)