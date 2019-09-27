据世界旅游组织统计，2018年塔吉克斯坦入境游旅客人数增长位列全球第一，同比增长190％。这是塔吉克斯坦政府和旅游行业企业共同努力的结果，为来自世界各地的游客创造最舒适的条件。中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议为“丝绸之路”的复兴提供了强大的动力，也引起了游客对塔吉克斯坦这个高山之国的更大兴趣。

在塔吉克斯坦，与“丝绸之路”相关的问题都受到高度重视。学术界积极地开展丝绸之路研究，文艺界创作出各种讴歌丝绸之路的文学、歌曲和诗歌作品。 据来源于中国、阿拉伯、希腊和波斯的史料考证，现代塔吉克斯坦历史上曾有丝绸之路的三条主要路线经过。古丝绸之路的“回声”今天依旧在吉萨尔城堡上空回荡，这是中亚最古老和最大的建筑古迹之一。在很长的历史时期内，货运商队在古老的彭吉肯特、乌斯特鲁沙纳、苦盏和库利亚布停留休憩，贸易集市，跨文明对话都从这里兴起。

建于6-8世纪的佛陀涅磐巨型雕塑是佐证上述论断的重要证据。雕塑位于首都杜尚别100公里处，是世界文化中璀璨的佛教遗迹之一。扎拉兹姆（公元前四到二世纪）的故居引起了许多游客的兴趣，被列入联合国教科文组织世界遗产名录，可以称得上是全世界的财富。教科文组织和世界旅游组织将塔吉克斯坦列入宣传丝绸之路国家旅游业历史遗产名录。这为塔吉克斯坦的历史和文化遗址作为重要的旅游景点展示于众提供了充分的机会。

独立以来，塔吉克社会发生了许多可喜的变化，特别是在城市规划、社会和文化生活方面。国家节日和古代传统、装饰艺术和手工艺的复兴备受关注，手工艺品尤其受到游客的喜爱。近年来，塔吉克古典音乐巅峰的沙什马克，传统的香蒲刺绣艺术，闻名遐迩的塔吉克手抓饭都被列入联合国教科文组织的非物质文化遗产名录。尤其是游客，他们会饶有兴趣地参加手抓饭美食节和水果节。

然而，在塔吉克斯坦，重头戏还是被称为“众节之节”纳乌鲁孜节，在联合国教科文组织的名录上占据着尤其尊贵的位置，每年的公历（3月21日）举国欢庆。在其数百年的历史中，纳乌鲁孜节（也称为“春节”）已成为文化多样性的庄严颂歌，是欧亚大陆众多人民的灵感和魅力的源泉。这个节日中凝聚和体现了各国人民之间架起友谊桥梁的独特能力，他们共同为地球上更和平、更可持续的生活奠定了基础。来自世界各地的游客都希望在纳乌鲁孜节（还有很多其他节日时）参加庆祝活动，在塔吉克斯坦首都杜尚别，节庆活动盛大隆重。独特的纳乌鲁孜宫，也深受各国游客欢迎，它也是上合组织成员国的八大奇迹之一。

杜尚别是塔吉克斯坦客流量最大的城市之一。杜尚别这一名称与丝绸之路直接相关：塔吉克语中的“杜尚别”的意思是“星期一”，历史上，每逢星期一这里都有喧闹的集市，商品贸易活跃起来。今天，杜尚别还是一个活跃的国际枢纽，著名政治家和社会活动家们经常在这里聚会，讨论当前区域和世界所面临的问题。15年前，塔吉克首都杜尚别首次荣获教科文组织授予的亚太地区“和平、宽容和团结奖”。2010年，伊斯兰科学、文化和教育组织宣布杜尚别市为伊斯兰文化之都。丝绸之路基金会还授予杜尚别“和平城市奖”。

杜尚别以其为数众多的葱郁的山而闻名，城市四周环绕着雄伟的群山。游客们全年都可以在塔吉克斯坦首都的任何地方欣赏到银色的雪景。征服塔吉克的山峰，亲眼看看雪白的云彩诞生的奥秘，是世界许多登山者心底的梦想。显然，塔吉克斯坦的山地旅游和登山运动者、游客和极限运动爱好者的数量逐年增加。海拔超过7千米的山峰有伊斯莫伊尔?索莫尼峰（海拔7，495米）和阿布阿利?伊本?西纳峰（7，134米），以及其他位于帕米尔高原的山峰——这些都是登山者想要征服的高度，他们相信“最好的山峰就是尚未登顶的山”。

塔吉克斯坦众多湖泊宛如一颗颗翡翠，从高山上清晰可见。每个湖泊都有自己的秘密和传说。传说亚历山大大帝的坐骑布塞法尔喝了伊斯康杰尔库尔湖的水后获得了神奇的力量。马尔库佐尔湖，也叫七仙女湖，非常受游客欢迎，这是一个位于山脚下由七个湖泊组成的独特的自然瀑布。丝绸之路上一座湖泊的岸边有一眼叫哈索查什玛德泉水（意为“千泉”），丝路商队行至此地，通常都要停下来稍作休息，装上圣湖之水，踏着第一缕阳光继续前进。如今，许多喜欢生态旅游的游客重走商队的古老路线，也喝着这些湖泊里的高山融水。

水是塔吉克斯坦的自然资源之一，塔吉克斯坦与位于其下游的所有邻国慷慨分享水资源。水的能量也吸引着游客，努列克水电站有着300米长的大坝，像一只神奇的鸟，在高山上飞翔近半个世纪。罗贡水电站是中亚发电能力最强的水电站，吸引了来自世界各地的游客越来越多的兴趣。塔吉克斯坦大力发展旅游业，为世界112个国家的公民提供简化的签证制度，修建高级酒店，提升旅游服务水平，打造丰富的旅游产品线，稳步跻身旅游业发达国家行列。

（政治学博士、上合组织前秘书长（2016-2018年）阿利莫夫）

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