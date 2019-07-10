【网连世界】“开眼界”还是“纯砸钱”？关于游学听听国外怎么说

【编者按】暑假来临，不少中国孩子又踏上了游学之路。近些年，中小学生出国游学热不断升温。中国的家长们一方面期待孩子可以通过游学实践收获成长，同时又不得不面对“钱袋子”的冲击，不少人处于两难的境地。

游学对孩子来说，增长见闻、提高语言能力的作用毋庸置疑，但从现实情况来看，以游览观光为主的行程，很难达到深入当地社会、了解百姓生活的目的。游学究竟有没有必要、国外的游学市场现状又是如何，让我们一起来看看。

美国：欧洲是游学首选地 理工专业项目最受欢迎

邓圩 宫欣

1923年的夏天，八名美国学生前往法国开始为期六周的学习之旅，至此打开了美国游学项目的大门。经过100多年，5月至8月的暑期依旧是最受美国学生们欢迎的短期游学黄金时段。

根据Open Doors最新调查报告显示，参加短期课程游学的美国学生，尤其是参加暑期游学的学生数量在国外学习的美国学生中占比最多。33.3万多名选择国外学习的美国学生中有64.6%的学生选择暑期或者8周以及更短时间的学习项目。

美国国务院发起、美国政府资助、美国国际教育研究所（IIE）实施支持的国际交流活动调查Open Doors每年发布美国学生在海外学习情况和国际学生来美入学的最新趋势。美国大使馆、国务院、商务部、教育部和美国大学都会参照使用Open Doors数据来制定有关教育交流、教育服务贸易和留学活动的政策决策。

2018年Open Doors的调研报告显示65%的美国学生选择在暑假或者8周甚至更短的时间进行短期游学

欧洲始终是美国学生的首选目的地，拥有超过一半的美国学生。英国有近4万名美国学生，占总人数的12%，位居榜首；意大利约3.5万名，排名第二；西班牙约3.12万名，排名第三；中国排名第六，约1.1万名。其他国家中，美国学生对古巴的兴趣增长最大，增长21.8%，达到4600人左右。希腊、印度、墨西哥和澳大利亚也是对于美国学生最具吸引力的国家之一。

2018年Open Doors的调研报告显示32%的美国学生选择到英国、意大利和西班牙学习

STEM（科学、技术、工程和数学）专业学习项目最受美国学生欢迎，占总数的26%，其次是占比21%的商科，17%的社会科学，7%的外语和国际学习课程，以及6%的美术和应用艺术。

美国国际教育研究所（IIE）的顾问Peggy Blumenthal鼓励学生们到异国去交流学习，她指出，教育工作者早就看到了国际学生交流的价值。她说，大多数美国人会选择离家不远的地方上学或上大学，正因为这个原因，他们很少会处于不熟悉的环境下，而出国学习交流则可以培养学生的独立性和重要的生活技能。

Peggy Blumenthal还表示，现在更多的学校和家长开始看到了拥有国际学习经验的价值。更多的公司希望员工能说外语，能知道如何与来自其他文化背景的人打交道。

许多美国大学和学院也已经加强了与其他国家相关机构和公司的合作关系，增加了更多的短期国际学习项目。这些项目通常由美国学校运营，使学生更容易申请出国学习的资金。

很多国家也正在加大力度，使其学习计划与美国的相匹配。比如2018年11月，法国总理就宣布了一项计划，让更多的法国顶尖机构提供英语课程。

虽然暑期游学的福利多多，但是依旧存在时间短暂的问题。曾去巴塞罗那游学的Vincent Cammarota表示：“我在巴塞罗那学习地很愉快，但我还是经常觉得我还是生活在美国。我希望我能有更多的机会与当地人见面，了解他们的生活。”

此外，选对游学的项目对学生来说也格外重要。Tommi Patten表示：“我在国外学习的经历与我所期望的不一样，项目不是很好，宿舍和室友的分配都很糟糕。”

(责编：贾文婷、杨牧)