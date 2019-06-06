【网连世界】各国如何让电子垃圾变废为宝

编者按：近年来,科技发展日新月异,电子产品的更新换代频率不断加快，导致电子垃圾与日俱增，严重威胁生态环境和人类健康。据联合国电子垃圾联盟发布的数据显示，2018年全球范围内产生的电子垃圾已多达4850万吨，相当于4500座埃菲尔铁塔的重量，而这些电子垃圾中，目前只有约20%得到了规范回收，剩下80%或被焚烧、填埋，或散落各处。预计到2050年，全球每年产生的电子垃圾总量将增至1.2亿吨。面对这个天文数字，多国意识到电子垃圾问题的严重性，纷纷通过法律法规，加强电子垃圾的回收。

澳大利亚：电子垃圾回收亟待加强

王泉骄

2017年至2018年间，澳大利亚广播公司制作并播出了一档名叫《垃圾之战》的纪录片。这部纪录片在全澳多个地方进行拍摄，主要关注澳大利亚材料垃圾的影响和处理方案，引发澳大利亚国内广泛关注。

节目曾采访过澳大利亚一家五口。画面显示，父亲乔治和母亲娜塔莉以及他们的三个儿子站在院子里，周围堆满了各类电器，四台电视机、五台笔记本电脑、四台平板电脑、两台冰箱、一个冷冻柜……此外，还有几箱未使用过的手机，一些手机的购买年份可以追溯到几十年前。

这种情况并非个例，澳大利亚家庭平均每年产生73公斤的电子垃圾，像上述的五口之家每年则可产生140公斤的电子垃圾。澳大利亚环境与能源部门发布的2018年国家垃圾报告指出，2016至2017财年期间，澳大利亚产生了约48.5万吨电子垃圾， 比上一财年增加约3.8%。有关数据显示，目前澳大利亚人家中闲置手机超过2500万部，超过澳大利亚人口总数。此外，每年估计有超过1.1万吨电池被丢弃到垃圾填埋场，再利用率仅为3%。

2011年，澳大利亚政府出台了“国家电视和电脑回收计划”，在各州首府城市、乡村地区及偏远地区提供电子垃圾回收服务。该项目由电视和计算机行业资助经营，目标是到2022年前后将电视和电脑的回收率提高到80%。2016至2017财年，全澳共回收相关电子垃圾超过五万吨，较上一财年增加约11%，其中96%的材料可回收利用。

然而，澳大利亚新闻集团在一篇报道中指出，澳大利亚全国性回收计划仅针对电视和电脑，这些物品在所有电子垃圾中所占比例不超过10%。目前电子垃圾是澳大利亚快速增长的一类垃圾，其增长速度是城市垃圾的三倍。

2018年，维多利亚州政府颁布禁令，禁止电子垃圾进入垃圾填埋场，新法规将于2019年7月1日施行。作为改革电子垃圾管理法的一部分，维州政府宣布投资1650万澳元，升级维州130多个电子垃圾收集和存储场所，以确保98%的维州居民能够在20分钟的车程内找到至少一个电子垃圾处理点。

在新南威尔士州，首府城市悉尼设定了电子垃圾回收日。在悉尼市政府的网站上，可以查询到具体的回收日期，市民可以将电视、电脑、小型家电等送去指定回收地点。此外，市内多个区域的顾客服务中心、图书馆还设置了旧电池、手机和灯泡回收箱。2018年4月，新南威尔士大学的研究人员公开了世界上首个“电子垃圾微型工厂”项目。他们发明了一款将废弃智能手机和电脑软件转化成有效材料的机器，并将这些材料用于3D打印。

虽然澳政府和各州政府已经出台了不少解决电子垃圾的办法，但目前只有约五分之一的澳大利亚人有定期回收电子垃圾的习惯。市场调查公司益普索2017年的一项调查显示，四分之三的澳大利亚人知道手机可回收利用，而仅有8%的人进行了相关处理。仅有10%的人选择将手机投入二手市场，低于全球15%的平均水平。

记者采访了几位悉尼市市民，他们表示未过多关注电子垃圾的处理问题。如果家电还能够正常运作，他们会将其放到二手家电网站上进行拍卖。如果是电池一类物品，会考虑到污染问题，进行垃圾分类处理，但不会去到指定回收地点投放。

维州垃圾管理服务组织TechCollect的首席执行官卡梅尔·多里森表示，澳大利亚人擅长回收纸张、纸板和打印机墨盒，但在回收电子垃圾方面还需要改进。澳大利亚电子垃圾观察研究所所长约翰·格萨基斯则称，电子产品包含各类贵重金属，其中一些是非常稀有，甚至不可再生的。“应尽可能地回收电子垃圾，不然将永远失去它们”。

(责编：贾文婷、杨牧)