华为有安全问题？美国到底能否拿出证据！

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦依然是国际舆论关注焦点。美国政府“极限施压、制造混乱”的做法受到了本国以及国际社会的谴责。此外，中美女主播约辩、FedEx错运华为快递、美驻华大使访问西藏等也成为热点话题。针对上述事件，我外交部发言人进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。

“一段时间以来，美方一些部门、机构毫无依据、不择手段地对正常的中美人文交流进行限制、设置障碍，对中美正常的人员往来和人文交流产生严重干扰，坦率地讲，这不符合两国人民的愿望，也引发了中美两国学界乃至社会各界的广泛担忧。”

——耶鲁大学校长发表声明反对政府对中美人文交流设限。27日，外交部发言人做出上述回应。

发布会实录：

问：据报道，台湾“外交部”称，美国总统国家安全事务助理博尔顿近期与他的台湾“对应官员”进行了会谈，我相信这是1979年以来美台第一次这么高层级的官方接触。中方是否已向美方表达关切？

答：首先，我要纠正一下，鉴于美国政府已经明确承认，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府，并承诺它与台湾只是保持非官方的往来，所以不存在所谓李大维先生与博尔顿先生是“对应官员”一说。

对于你提到的事，中方表示强烈不满和坚决反对。我们多次说过，一个中国原则是中美关系的政治基础。我们坚决反对美国政府以任何形式、任何借口与台湾方面进行官方往来。我们也坚决反对任何企图制造“两个中国”、“一中一台”的行径。这一立场十分明确，也从未改变。我们再次敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，停止美台官方往来或提升实质关系，慎重妥善处理涉台问题，以免对中美关系和两国在重要领域的合作产生影响。

(责编：刘叶婷、杨牧)