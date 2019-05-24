美方滥用国家力量打压他国企业，不正当！

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中美贸易摩擦不断升级，美国无视国际贸易规则任意挥舞“关税大棒”、针对华为实施技术霸凌的行为，引起了国际社会的广泛关注和舆论谴责。此外，针对所谓的中美俄三边军控谈判问题、台湾问题、西藏问题等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。

“美方可能一直有一份自己奢望的“协议”，但肯定不是中方同意过的协议。”

“在要挟未果、引发美国国内外广泛质疑和市场动荡的情况下，美方又想混淆视听转嫁责任，这也是徒劳的。”

——美国总统特朗普17日表示中方破坏了经贸磋商协议。20日，外交部发言人做出上述回应。

记者会实录：

问：据报道，美国总统特朗普17日表示，美国和中国实际上已经有一份协议，但中方破坏了协议。请问中方对此有何评论？

答：我不知道美方所说的“协议”是什么。美方可能一直有一份自己奢望的“协议”，但肯定不是中方同意过的协议。

中美11轮经贸磋商未能达成协议，根本原因在于美方试图通过极限施压实现不合理的利益索求。这从一开始就行不通。在要挟未果、引发美国国内外广泛质疑和市场动荡的情况下，美方又想混淆视听转嫁责任，这也是徒劳的。中方在过去11轮谈判中表现出的诚意和建设性态度国际社会有目共睹。

我愿再次重申，中美经贸磋商只能沿着相互尊重、平等互利的正确轨道前行，这样才有成功的希望。

(责编：刘叶婷、杨牧)