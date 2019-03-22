【网连世界】波音危机持续发酵 世界各国如何反应？

编者按：《西雅图时报》近日爆出，美国联邦航空管理局（FAA）所谓的波音737MAX系列的安全认证是美国联邦航空管理局外包给波音自己做的，“由于缺乏资金和资源，美国联邦航空管理局多年来授予波音更多的权力，让其承担更多的工作，以证明自己飞机的安全性”。消息震惊了波音飞机的买家，尽管波音CEO打破沉默、反复强调飞机安全，但加拿大、欧盟等国家再也无法信任FAA，宣布要对波音MAX飞机的认证进行更深入的调查。

法国：埃航坠机黑匣子调查需要至少一个月

记者 何蒨

根据法国媒体报道，法国航空事故调查局（BEA）受埃塞俄比亚当局委托，于3月15日正式启动埃航不久前坠毁的波音737Max8黑匣子的分析工作，调查团队由国际专家组成，包括来自美国的独立调查机构美国国家运输安全委员会（NTSB）的调查员。

根据法国《国际邮报》报道，埃塞俄比亚航空公司首席执行官特沃尔德·格布雷马里阿姆（Tewolde Gebremariam）最初曾表示将黑匣子运往美国，后声称考虑到时间和距离因素，欧洲可能更为合适。法国Arte电视台网站则指出，埃塞俄比亚当局因没有技术检测Max机型的黑匣子，所以将黑匣子交由欧洲调查，以此避免与美国发生利益冲突。法国媒体也指出，埃塞俄比亚当局曾请求德国出面调查，但受婉拒。由于飞机在美国制造，一些专家认为将黑匣子交付欧洲可以减少外界批评。目前所知，黑匣子调查需至少一个月，以获得完整的数据分析。此前，法国航空事故调查局曾于3月13日宣布，调查进度及结果将交由埃塞俄比亚当局，以决定发布方式。

坠机原因初步猜测来自“机动特性增强系统”。根据法国媒体报道，目前航空专家对埃航坠机原因猜测，集中在该机型的反失速系统上。五个月前，印度尼西亚航空公司同款机型的坠机事故与埃塞俄比亚航空公司的坠机有许多相似之处：都是新飞机，都在起飞后不久坠毁，飞机起飞后都经历了不均匀的爬升和下降。

根据法国《航空日报》网站（air-journal.fr）报道，对印度尼西亚航空公司坠机事件的调查显示，问题可能来自于波音737Max8的“机动特性增强系统”（MCAS）。“机动特性增强系统”的功能是促使飞机机头向下，避免飞机失速。一般情况下，该系统会在飞机的迎角超过基于空速和高度的门限值时启动，或当飞机的迎角信号异常时，也会触发该系统。《航空日报》网站指出，根据一位飞行员的说法，可能是飞机的攻角传感器（AOA）故障，导致该传感器向软件发送的信息有误，又或者传感器本身的数据反馈系统就有故障。

空客未必从波音坠机危机中收益。法国《西南报》报道指出，波音目前共有370余架737Max在服役，原计划今年年底前交付近500架。关于波音坠机对竞争对手空中客车的影响，《西南报》分析指出，在短期经济层面，空客有可能从波音危机中获得好处，特别是空客已占据中程运输市场60%的明星机型A320。但是，《西南报》也指出，空客目前面临订单数量大的压力，共有超过6500架A320订单在等候交付，需要十几年才能陆续完成，因此无力满足市场激增的需要。此外，空客也在提高新款机型A320NEO的产量，但生产线也已接近饱和。

根据《西南报》，法国独立调查公司Alpha Value的航空分析师雨果·帕特诺斯特（Hugo Paternoster）指出，波音737MAX8坠机事件让空客受益的假设并不一定成立。他指出，一旦波音737MAX的禁飞令解除，很多航空公司还是会迫不及待地使用它。《西南报》认为，波音与空客的竞争要从长远来看，目前波音公司正计划为航空运输业的“中间市场”设计一款新机型，一些航空爱好者甚至称该机型为波音797，但该计划不断被推迟，目前预计会在2020年推出。《西南报》指出，波音公司对这一新机型计划的任何延误都将有利于空客，因为空客的远程长距离客机A321NEO已把握该细分市场。

波音危机有可能累及法国供应商。事实上，由于航空产业的高度国际化，波音737Max家族的机型设备有不少来自法国供应商和分包商。根据《费加罗报》报道，波音737Max8的飞机发动机、轮胎和座椅均由法国公司生产，总共约有30家法国公司参与737 MAX的生产计划。例如，赛峰集团为波音737 MAX提供LEAP-1B发动机、救生衣、救生筏、乘客座椅、电气布线系统、车轮和碳刹车，米其林集团提供轮胎，法国航空结构件制造商Latécoère提供监控摄像头。此外，泰雷兹集团（Thales）、圣戈班集团（Saint-Gobain）及不少法国中小企业都是波音737MAX的供应商。

《费加罗报》报道，泰雷兹集团表示目前还未受到波音737MAX8坠机调查的影响，赛锋集团指出还没有收到任何取消发动机订单的消息，仍在按计划交付发动机。《费加罗报》指出，法国实际上是波音公司在欧洲的第二大合作伙伴，波音在法国经济中的重要性不能忽视。波音公司在法国的商业航空、国防和服务类市场领域中，提供的就业岗位数量排名欧洲第二，仅次于英国。仅2017年，波音在法国就创造了35240个岗位，波音与法国供应商的合作金额在五年内增长了40％，于2017年达到63亿美元，波音对于法国经济的重要性由此可见一斑。

(责编：贾文婷、刘洁妍)