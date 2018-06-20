中国歌手在“阿斯塔纳之声”国际流行演唱大赛获奖

人民网阿拉木图6月19日电（记者 周翰博）16日，为期两天的“阿斯塔纳之声”国际流行演唱大赛（音乐节）在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳落幕。我国歌手林宝获得第二名。

比赛由15日的半决赛和16日的决赛组成。林宝以半决赛第三名的成绩晋级决赛。决赛中，林宝选择了奥斯卡英文名歌——《I will always love you》。她凭借出色的表现征服了现场观众和评委，并最终获得第二名。

据中方领队、上海星外星文化传播有限公司总经理芮文斌先生介绍，林宝是一位演唱视野开阔的全能女歌手。近年来除演唱推广海派音乐（尤其是沪语歌曲）外，还抱着学习的态度，尝试演唱“丝绸之路”沿线国家各民族歌曲。此外，林宝一直致力于传播和推广中国文化，在世界各地举办个人演唱会20多场。

“阿斯塔纳之声”国际流行演唱大赛（音乐节）吸引了世界音乐界的目光。作为哈倾力打造的音乐文化品牌，比赛旨在用歌曲传递阿斯塔纳“和平之城”的包容和魅力，加强各国青年音乐家的交流。

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