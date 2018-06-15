中南半岛五国将打造无缝互联互通

人民网曼谷6月15日电（记者张志文、赵益普）第八届伊洛瓦底江—湄南河—湄公河经济合作战略峰会15日至16日在泰国首都曼谷举行，泰国、缅甸、柬埔寨、老挝、越南领导人及东盟秘书长出席。

此次峰会的主题是“迈向湄公河地区一体化”，在15日召开的工商领导人论坛上，泰国总理巴育表示，此次峰会将讨论通过伊洛瓦底江—湄南河—湄公河经济合作战略总体规划，聚焦次区域的无缝互联互通，通过发展基础设施和有效联通，将中南半岛打造成为现代经济中具有竞争力的次区域。

今年是该机制首次举办工商领导人论坛。巴育表示，伊洛瓦底江—湄南河—湄公河经济合作战略发展中，企业参与具有重要作用，将推动地区供应链融合，带动经济各领域共同前进，并能将该区域打造成为单一生产基地。

柬埔寨首相洪森表示，为了促进柬埔寨和其他四国的贸易往来、提高柬埔寨的经济竞争力，柬埔寨政府积极制定并实施了四大经济举措。第一，简化手续、减少费用，便利进出口贸易；第二，制定全国物流总体规划，扩建公路干线和深水海港；第三，提高电力供应，降低电力资源关税以吸引具有较高附加值的行业；第四，大力建设数字经济相关的基础设施。

会上，京东集团董事局主席兼首席执行官刘强东表示，该公司预计在两年之内，将自身的电商、物流和金融业务带给中南半岛国家，并在“一带一路”的倡议下，推动东南亚各国的经济数字化，提升各国人民的收入水平与生活品质。

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