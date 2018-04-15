“把中国文化种到巴黎”

人民网巴黎4月14日电（记者龚鸣）14日，位于巴黎塞纳河左岸的巴黎中国文化中心多功能厅内，一场由法国人表演的中国传统评剧热闹上演。在抑扬顿挫的伴奏中，一个个法国评剧学员轮番登场，有娇俏的花旦女郎，滑稽的丑旦媒婆，也有正襟危坐的老生，接近一个小时的表演引得现场时笑语声声，掌声不断。

从3月15日起，巴黎中国文化中心举办第二期评剧培训班，再度邀请中国评剧院著名表演艺术家陈胜利、高闯以及琴师张建军来到巴黎，向法国学员教授唱、念、做、打等评剧基本功和二胡等中国古典乐器的演奏。近一个月的密集训练后，学员们在14日晚献上了结业表演——经典评剧曲目《花为媒》《刘巧儿》选段。

身着戏服的学员走上台来，一颦一笑、一俯一仰间颇具中国戏曲人物神态，脚步的踩点、表情的拿捏、水秀的舞蹈以及唱腔念白也都十分贴近角色特点。一些学员的念白清脆，唱腔优美，尤其是《花为媒》选段中，李月娥和张五可见面时互相打量的场景最为精彩。角色台词多且长、唱腔节奏快，两位年轻学员在舞台上“你来我往”、争奇斗艳，可谓“嘈嘈切切错杂弹”，一词一句如“大珠小珠落玉盘”般精准地敲击在叮叮当当的节奏上，将“情敌”初见面时互不相让的气氛演绎得淋漓尽致，令人称快。

陈胜利告诉记者，本次法国学员的表演十分流畅，效果超出预期，这与他们的刻苦勤奋不无关系。据悉，本次培训班的近30名学员来自法国各行各业，最长者已年近70，且一半以上不懂中文，对评剧更是知之甚少。陈胜利表示，尽管评剧以普通话为基础，与不少地方戏相比相对易学，但是对于外国学员而言，短短一个月能达到今天的水平实属不易。

据介绍，针对语言和技法上的障碍，三位指导老师采取因材施教、各个击破的策略，对中文基础较薄弱的学员进行朗读训练，对有一定基础的学员更加强调动作、眼神等细节表演。除了课上认真学习，很多学员课后都会自己看录像、记台词，反复练习气息控制、吐字归音。“学员对训练的执着和热情令人感动，这也体现了中国文化、中国戏剧的吸引力，”陈胜利充满感慨地说，“巴黎中国文化中心为我们创造了很好的平台，我们把中国文化种到了巴黎！”

出于对中国戏曲的喜爱，法国女孩兰婷第二次报名参加评剧培训班，“终于找到了感觉，表演起来更加得心应手了”。兰婷在汇报演出中扮演了刘巧儿和李月娥两个主要角色。她身姿轻盈，体态活跃，将少女形象演绎得十分生动。为了适应大段台词，兰婷私下里做了很多功课，坐公交车也戴着耳机默默练习台词。兰婷说，尽管这次表演难度很大，但却是有趣的挑战和学习经历，在老师们身上找到了家人的感觉。“中国戏曲就是有这样的魅力，如果有机会，我希望继续演下去。”兰婷说道。

评剧是中国国家级非物质文化遗产，为流传于中国北方的一个戏曲剧种。因其念白为普通话，吐字清楚，唱词浅显，对外国学员而言更加易懂易学。据悉，巴黎中国文化中心是首先创办评剧培训班项目的海外中国文化中心，开创了推广中国文化的新模式。去年10月，巴黎中国文化中心推出第一期评剧培训班，取得了很好的效果。陈胜利表示，这一项目的成功主要源于法国人对评剧的喜爱。从2014年起，陈胜利就带队来巴黎开展评剧表演，在巴黎已经积累了一批评剧爱好者。此外，2016年，评剧电影《花为媒》曾登陆法国，吸引了不少法国观众。陈胜利希望评剧班继续开办，将来办一场法国人出演的完整剧目。巴黎中国文化中心计划，未来将在评剧班的基础上，开设更多种类的戏曲班，让外国人讲述中国故事，让中国戏曲走出国门，走进法国人的生活。

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