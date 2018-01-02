各国元首“晒贺词” 聚焦改革、民生、信心

人民网讯 回望2017，世界风云变幻，展望2018，世界各国领导人纷纷发表新年贺词，主题内容各不相同，但“改革”、“民生”、“信心”是其中的高频词。下面我们来具体看看中国国家主席习近平、美国总统特朗普、俄罗斯总统普京、英国首相特雷莎·梅、德国总理默克尔、法国总统马克龙、日本首相安倍晋三、韩国总统文在寅、印度总理莫迪的新年愿望是什么？

12月31日晚，国家主席习近平一年一度的新年贺词如期而至。这是习近平就任国家主席后，第五次发表新年贺词，也是中国特色社会主义进入新时代后第一篇新年贺词。

“我们朝着实现全面小康社会又迈进了一大步”“科技创新、重大工程建设捷报频传”……习近平主席的新年贺词总结过去一年取得的发展成果，以高瞻远瞩的姿态号召大家，在新的一年把十九大的蓝图变成现实，必须不驰于空想、不骛于虚声，踏踏实实干好工作。“人民”“改革”“奋斗”这样的关键词，使习近平主席的讲话如同寒夜中温暖人心的暖流，让人们看到坚守的希望。

谈及民生事业的进步，习主席强调“人民群众有了更多获得感、幸福感、安全感”；讲到科技创新、重大工程建设，习主席“为中国人民迸发出来的创造伟力喝彩！”展望2018年的征程，习主席说道“我们伟大的发展成就由人民创造，应该由人民共享”……不难发现，“人民”是新年贺词中出现频率最高的词汇。这背后，体现的是习主席这位大国领袖的为民情怀，折射的是中国共产党“以人民为中心”的发展思想。过去一年，不论是1000多万农村人口脱贫，还是基本医疗保险覆盖13.5亿人，正是因为始终把群众安危冷暖放在心上，我们党才得到人民的忠心拥护，正是始终“以造福人民为最大政绩”“把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标”，我国的现代化事业才能不断迈上新台阶。

2018年是全面贯彻十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年。谈及未来，习近平主席突出强调的是“改革”。“改革开放是中国发展进步的必由之路，是实现中国梦的必由之路”，“两个必由之路”的科学判断体现了以习近平同志为核心的党中央对现代化建设的深刻思考，“逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底”体现了推进改革开放事业的坚定信念。应当看到，极不平凡的过去五年让我国发展进入了新时代，但还面临着不平衡不充分的矛盾，一些领域还存在突出短板和薄弱环节，只有通过深化改革才能让中国这艘航船始终行驶在开阔的水面。（贺词全文）

(责编：饶竹青(实习生)、常红)