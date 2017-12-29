英国夫妇连生十胎男孩 组成最独一无二的家庭 

38岁的布雷特和丈夫有10个孩子——都是男孩，最大的16岁，最小7个月。

亚历克西斯·布雷特一定是英国最高产的妈妈。她有一个独一无二的家庭：家里十个孩子都是男孩，最大的16岁，最小的只有7个月。作为家里唯一的女性，她几乎是生活在“男儿国”。

她每天都要洗五桶衣服，并打扫卫生。

布雷特的家完全是一个男孩世界，家里除了布雷特的化妆包、烫发器之外，几乎没有女士的东西。走廊上60双运动鞋和步行靴排成一排，没有一双芭蕾鞋或高跟鞋，房间里还有10台游戏机。无疑，布雷特得全天候连轴转，才能使家里不像灾难现场一样杂乱。她早上5点半起床，花一个小时梳妆打扮，每天都要洗五桶衣服，并打扫卫生。

布雷特和家人在一起。

尽管家庭工作量很大，但当布雷特有空闲时间时也不会闲下来。她每周去健身房三次，并刚刚获得了健身教练的资格，计划明年开始授课。她说，在生完孩子之后恢复身材并不难，因为得一直在忙着照顾他们。她开玩笑说：“懒觉？那是什么。我想到2034年之前，都没有一天能休息，而那时候我可能会有孙子了。”

(责编：郭昕璇(实习生)、常红)