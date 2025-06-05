6月3日，由日本笹川和平财团笹川日中友好基金主办的中日气候变化问题专家交流会在东京举行。人民网 蒋晓辰摄

人民网东京6月5日电（许可）由日本笹川和平财团笹川日中友好基金主办的中日气候变化问题专家交流会3日在东京举行。美中新视角基金会主席周志兴、笹川日中友好基金室长于展出席活动并致辞。清华大学能源环境经济研究所所长张希良、中诚信集团首席执行官马险峰、北京博雅智慧科技有限公司董事长陈雷、日本理化学研究所北京代表处首席代表染野宪治以及日本环境省相关人士等十余名中日专家学者与会。

会上，两国专家围绕低碳经济转型、碳排放权交易市场的创新与发展、数字碳中和的创新与实践等内容展开热切讨论，共同聚焦全球气候变化挑战下的低碳转型议题，为深化两国合作贡献智慧。

与会专家热切交流。人民网 蒋晓辰摄

与会专家一致认为，在推动实现脱碳社会转型的进程中，中日两国具备广阔的合作空间和巨大的发展潜力。希望主办方继续举办此类活动，进一步推动两国在绿色低碳领域的理念互鉴与实践合作。

据悉，这是笹川日中友好基金第二次邀请中国环境问题专家访日。

(责编：曹欣悦、杨牧)