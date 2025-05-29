新华社北京5月28日电 日本米价持续飙升，日本政府26日发布向市场投放30万吨储备米的新方案，希望通过向零售商直接供货等手段平抑历史最高米价。前不久号称“从不买大米”的时任农林水产大臣江藤拓惹众怒而辞职。主管大臣更替，平抑米价新方案出台，狂飙的日本米价能否被打下来？

5月21日，顾客在日本东京的一家超市购买大米。新华社记者胡晓格摄

米价一年翻一番

2024年夏季以来，日本大米价格持续上涨。去年8月，气象部门发布日本东部太平洋南海海槽发生大地震可能性增高的警示，引发民众囤积大米，日本一度出现“米荒”。随着新米上市，“米荒”有所缓解，但米价依然居高不下。

日本农林水产省26日发布的数据显示，5月12日至18日这一周，日本超市5公斤装大米平均售价为4285日元（约合214元人民币），再创新高，是去年同期的两倍。

日本媒体4月报道，由于米价高涨，日本部分地区的中小学生午餐供应受到影响，一些学校计划减少每周供应米饭的次数，代以其他主食。

5月21日，顾客在日本东京的一家超市选购大米。新华社记者胡晓格摄

在大米价格连创新高的背景下，日本多地近期频现“大米盗贼”，给农户造成经济损失。有的农户不得不在米袋中放入定位设备防盗。

随着日本米价不断上涨，越来越多赴韩国观光的日本人带米回国。韩国《中央日报》22日报道，许多日本游客在社交媒体上晒出在韩国旅游时“顺便买米”的经历。一名日本游客发帖说：“在韩国的任务包括买米。”

韩国一名超市管理人员说：“韩国国内大米消费量去年减少，销售额下跌约10%，但近期我们注意到（大米销量）回升，这主要归功于日本游客。”

主管大臣失言下台

时任日本农林水产大臣江藤拓18日在一次公开演讲中说：“我从未买过大米，因为我的支持者送来了很多大米，多到可以出售。”

在日本国内大米价格持续上涨、民众怨声载道的背景下，这一言论立刻引发舆论哗然。在野党批评其发言“极为不当”，质疑其继续担任农林水产大臣的资格。

5月21日，在日本东京一家超市，大米货架上张贴着因供应不稳定实施限购的提示。新华社记者胡晓格摄

5月21日，在日本东京一家超市，大米货架上张贴着因供应不稳定实施限购的提示。新华社记者胡晓格摄

江藤拓随后公开道歉，并于21日上午与日本首相石破茂会谈后决定引咎辞职。他表示：“在国民因大米价格高涨而承受沉重负担之时，我作为主管大臣却发表了极不恰当的言论，对此深感愧疚，向国民表示诚挚歉意。目前正处于控制米价的关键时期，我已不再适合继续任职。”

石破茂当天接受其辞呈，并决定由自民党前选举对策委员长小泉进次郎接任这一职位。小泉进次郎23日表示，将以2000多日元的价格向市场投放5公斤装的储备米，储备米最快6月初上市。

平抑米价新方案出台

日本政府3月以来已拍卖三批储备米，但米价上涨势头仍未得到有效遏制。日本政府26日发布向市场投放储备米的新方案，希望通过持续投放储备米、向零售商直接供货等手段平抑历史最高米价。

3月7日，一座仓库中的日本政府储备米。新华社/法新

根据日本农林水产省发布的新方案，日本政府本次计划投放总计30万吨储备米，出售对象为年销售量1万吨大米以上的大型零售商，售价为每60公斤11556日元（约合576元人民币），预计市场零售价为每5公斤2160日元（约合108元人民币）。

农林水产省26日就该方案召开线上说明会。零售商可通过农林水产省官方网站提出申请，按照申请顺序签约。在此方案中，日本政府将承担把储备米运输至零售商处的费用，要求零售商在8月底前完成销售。

小泉进次郎接任农林水产大臣后表示：“绝对不让米价继续飙升。”按他的说法，必要情况下，农林水产省甚至考虑将目前政府手中60万吨储备米全部投放市场。

小泉进次郎27日晚间透露，已有约70家企业申请购买政府通过“随意合同”投放的储备米，总量超过20万吨。

分析人士认为，目前尚不清楚这些举措会否让米价总体回落，因为日本每年大米的国内需求总量约为670万吨，而储备米却相对有限。

米价为何狂飙

小泉进次郎24日说，政府计划直接将储备米卖给零售商，而非像之前一样拍卖给中间商。政府将绕过那些阻碍政府控制价格的拍卖机制，与零售商“直接签合同”。

全日本新闻网报道，问题的根源在于日本农协通过竞标机制收购95%的释放储备米，形成实质性垄断。政府持续放粮却难入市场，农协囤积库存主导价格，使得官方平抑米价的努力近乎失效。日本财务省前官员高桥洋一批评称“这完全是一场闹剧”。

5月22日拍摄的日本一处稻田。新华社/美联

高桥洋一认为，日本米价飙升根本原因在于数十年来日本推行的不合理农业体制。日本政府长期严格限制大米进口量，对内则实行抑制生产的“减反政策”。为维持大米价格，近年来农林水产省通过向改种其他农作物的农民发放补贴的方式控制大米产量。日本已有约四成水田落实了生产调整政策，大米年产量控制在700万吨以下。（记者：张旌、李富玉、杨舒怡、李子越、陈泽安）

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