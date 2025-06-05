人民网巴黎6月4日电 （记者何蒨） 5月30日至31日，由中国驻法大使馆主办、欧洲时报文化传媒集团承办的第24届“汉语桥”世界大学生中文比赛法国赛区决赛在巴黎举行，中国驻法使馆公使陈力、教育公参周家贵出席比赛并为获奖选手颁奖。

中国驻法使馆公使陈力、教育公参周家贵与比赛师生、评委合影。巴黎西岱大学孔子学院供图

来自巴黎西岱大学孔子学院、法国国立东方语言文化学院、诺欧商学院、波城孔子学院等9家单位的14名选手参加本届比赛，最终选出一等奖一名、二等奖两名、三等奖三名以及优秀奖和单项奖。来自西岱大学孔子学院的马爱乐（Mael Mohamed）以标准的中文发音和幽默的风格，得到评委一致好评，最终获得本届汉语桥世界大学生中文比赛法国赛区一等奖。

据记者了解，巴黎西岱大学孔子学院始终本着“以赛促教、以赛促学”的宗旨，每年认真选拔优秀学员参加比赛。今年中方院长刘萍亲自带队，提前半年开始部署，组织了孔院教学能力强、比赛经验丰富的牛莉、刘莉妮、李晔三名老师组成指导教师团队，在孔院400多名学员中遴选出两名中文水平高、有才艺潜力的学员马爱乐（Mael MOHAMED)、尼古拉(Nicolas MESA) 精心培育。三位指导老师充分发挥各自特长、优势，两位学生各项能力在短时间内获得突飞猛进的提升。

马爱乐快板表演《马爱乐，爱中华》。巴黎西岱大学孔子学院供图

中国驻法使馆公使陈力、教育公参周家贵与获奖师生亲切合影。巴黎西岱大学孔子学院供图

两名学员热爱中国文化，在学业、实习繁忙的情况下，挤出时间勤学苦练、认真备赛。马爱乐2023年曾作为交换生到武汉大学学习一年汉语。他以标准的发音、幽默的风格，绘声绘色地讲述了他从法国到武汉大学交换再到巴黎西岱大学孔院学习的中文寻梦之旅，一段精彩的快板更是点燃全场气氛，赢得满堂喝彩。尼古拉“世界和平，天下一家”的主题演讲，倡导当今青年携手为世界和平铺路搭桥，引起了全场共鸣，一曲中国古诗词《青玉案·元夕》改编的摇滚风贝斯弹唱，令人耳目一新，赢得了观众热烈的掌声。

经过中文笔试、主题演讲、才艺表演、评委即兴问答等几轮激烈角逐，马爱乐摘得第24届汉语桥世界大学生中文比赛法国赛区冠军桂冠，尼古拉荣获三等奖。巴黎西岱大学孔院获得2022、2023、2025年汉语桥法国赛区冠军，充分展示了卓越的教学水平，也极大提升了孔院品牌形象及影响力。

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