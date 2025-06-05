新华网东京6月5日电（记者杨光）由日本笹川和平财团主办的中日气候变化问题专家交流会3日在东京举行。中日相关领域专家在友好愉快的氛围中深入交流，一致认为中日在上述领域拥有广阔合作空间。

图为交流会现场。（记者杨光摄）

在交流会上，清华大学能源环境经济研究所所长张希良介绍了中国向低碳经济转型的政策体系及现状，呼吁中日在全球实现低碳经济的进程中深化合作。中诚信集团首席执行官马险峰梳理了中国碳交易市场的现状与课题，展望了中国碳交易市场的未来发展趋势。北京博雅智慧科技有限公司董事长陈雷着重讲述中国企业在绿色低碳发展方面取得的既有成果，并就中日合作提出具体建议。

图为张希良发表演讲。（记者杨光摄）

当天，出席活动的中日专家还包括河南环境能源服务中心首席执行官邵诗洋、美国环保协会副总裁秦虎、上海宝碳新能源环保科技有限公司董事长朱伟卿、美中新视角基金会主席周志兴、日本理化学研究所北京代表处首席代表染野宪治，以及日本环境省相关人士等。

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