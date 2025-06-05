新华社洛杉矶/莫斯科6月4日电（记者黄恒 赵冰）美国总统特朗普4日在社交媒体上说，他当天与俄罗斯总统普京进行了长约75分钟的通话，双方讨论了俄乌冲突和伊朗核问题。俄总统助理乌沙科夫同日表示，两国领导人在通话中同意继续就乌克兰问题进行接触。

特朗普说，他与普京讨论了乌克兰对俄战略轰炸机的袭击，以及俄乌双方正在展开的“各种相互袭击”。普京“态度非常坚决地”表示将对俄机场遭袭事件作出回应。特朗普表示，“这是一次很好的通话，但并不是一次可以马上带来和平的通话”。

特朗普说，他与普京还讨论了伊朗核问题。伊朗必须就核武器问题“尽快做出决定”。他认为普京与他在伊朗不能拥有核武器这一问题上意见一致。特朗普还说，普京表示他将参与和伊朗之间的讨论，“或许可以帮助让事情迅速有个结果”。

乌沙科夫表示，两国总统在通话中详细讨论了俄乌日前在土耳其伊斯坦布尔谈判的成果，并称此次谈判“是有用的”，同意继续就乌克兰问题进行接触。乌沙科夫说，此次通话未提及普京与乌克兰总统泽连斯基会见的可能性及俄乌备忘录草案问题。

乌沙科夫还说，普京在通话中提到了乌克兰在俄乌谈判期间有针对性地袭击俄民用设施情况。特朗普就此表示，美方事先并不知道乌方计划袭击俄机场。

据报道，此次通话是美俄总统今年以来第四次通话。两人上一次通话是在5月19日。

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