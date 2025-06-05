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普京说乌克兰系列袭击旨在破坏和谈 泽连斯基表示仍愿与普京会晤

2025年06月05日08:53 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科/基辅6月4日电（记者赵冰 李东旭）俄罗斯总统普京4日在与俄政府官员举行视频会议时说，乌克兰近期对俄罗斯的一系列袭击旨在破坏和谈。乌克兰总统泽连斯基同日表示，即使俄方不同意乌方的30天全面无条件停火提议，他仍愿意与普京会晤。

　　普京说，在俄乌日前于土耳其城市伊斯坦布尔开启第二轮谈判前夕，乌克兰针对俄罗斯平民进行的“蓄意袭击”，目的是扰乱和破坏和谈。他表示，这一系列袭击说明“基辅政权正在沦为恐怖组织，其支持者正在成为恐怖分子的帮凶”。

　　普京还表示，乌方在战场上遭受了巨大损失并全线后退，试图通过“恐怖活动”恐吓俄罗斯，迫使俄方停火并举行俄乌领导人会晤。但停火可能被乌方用于进行强制动员、补充武器装备和策划恐怖袭击。

　　泽连斯基4日就俄乌第二轮谈判向媒体表示，俄方在伊斯坦布尔向乌方递交的停火备忘录“是最后通牒，不是缓和局势的提议”。但他同时表示，即使俄方不同意乌方的30天全面无条件停火提议，他仍愿意与普京举行会晤。如果会晤后，俄方仍没有表现出停战意愿，就应对俄方实施严厉制裁。

　　俄乌两国代表团2日就和平解决俄乌冲突在伊斯坦布尔举行第二轮直接谈判，两国交换了备忘录。俄方备忘录核心内容包括最终解决乌克兰危机的条件、实现30天全面停火方案、和平条约签署的步骤和期限等。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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