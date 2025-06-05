新华社洛杉矶6月3日电（记者黄恒）美国加利福尼亚州总检察长罗布·邦塔当地时间2日发布声明说，已就加州北区联邦地区法院就加州诉特朗普政府关税政策违法案的最新裁决提起上诉。

加州此前以州政府和州长加文·纽森的名义，于4月16日向加州北区联邦地区法院提起诉讼，指控联邦政府依据《国际紧急经济权力法》实施所谓“对等关税”政策违法，并称此举损害各州、消费者和企业的广泛利益。加州也是第一个就关税问题起诉特朗普政府的州。

上周在加州北区联邦地区法院的听证会上，代表特朗普政府的辩方提出动议，要求法官将此案移交设在纽约的美国国际贸易法院审理。加州反对该动议，要求法官驳回受理此案的请求，以便就此案该由何处审理的问题提起上诉，交由上诉法院审理。

加州北区联邦地区法院2日驳回了加州政府的诉讼请求。邦塔随即发布声明说，加州政府计划立即向设在旧金山的美国联邦第九巡回上诉法院提起上诉。加州政府此举意在通过上诉法院的裁定，确定加州北区联邦地区法院对这一诉讼的审理权。

加州州长发言人2日强调，此案目前只是基于程序原因被驳回，设在华盛顿的哥伦比亚特区联邦地区法院上周的裁决，不仅表明联邦地区法院有对这一诉讼的审理权，而且判决结果裁定了特朗普政府关税政策违法，“多家法院已裁定特朗普不得使用紧急权力来实施这些非法关税”。

“我们的论点很简单：特朗普无权征收这些破坏性的关税——《国际紧急经济权力法》根本就没有授权征收关税，”邦塔2日的声明说，“我们对我们的诉求（得到采纳）充满信心，期待继续为加州充满活力的经济、企业、工人和家庭而战。”

在这一诉讼中，加州方面指控说，特朗普的关税政策预计将使加州消费者承担250亿美元额外支出，导致超过6.4万个工作岗位流失，造成加州居民总体损失约400亿美元。

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