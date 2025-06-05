新华社北京6月4日电 题：翻番的钢铝关税 倍增的反制和反噬

新华社记者俞懋峰

美国白宫3日发布公告，以应对所谓“国家安全威胁”和提高国内钢铝产业竞争力为由，宣布从4日起将进口自除英国外所有贸易伙伴的钢铝产品关税从目前的25%上调至50%。

美国政府这一举措招致贸易伙伴批评和反对。多国行业人士和学者认为，此举将推高美国从汽车到罐装食品等一系列商品价格，对美国企业和消费者造成冲击，并加剧全球经贸环境不确定性，为世界经济增长前景蒙上阴影。

反对声四起

根据美国国际贸易委员会数据，美国进口钢铁的主要来源地包括加拿大、墨西哥、巴西等，进口铝的主要来源地是加拿大等。美提高钢铝关税引发加拿大、欧盟、日本等多方批评，欧盟表示可能对美方进行反制。

加拿大总理办公室3日晚发表声明说，美方加倍征收钢铝关税“非法且不合理”。加拿大新政府正与美方进行谈判，争取取消这些关税和其他关税。

加拿大钢铝业界强烈反对美方措施。加拿大钢铁生产商协会表示，提高关税将“对整个供应链造成大规模破坏和负面影响”。

欧盟委员会发言人奥洛夫·吉尔2日重申，欧盟对美方的决定深表遗憾。这一决定为全球经济增加了更多不确定性，提高了大西洋两岸消费者和企业的成本，也破坏了欧盟与美国达成谈判解决方案的努力。

他说，欧盟与美国的谈判正在进行，如果无法达成双方都可接受的解决方案，现有以及可能新增的欧盟反制措施将于7月14日自动生效，或在必要时提前生效。

德国钢铁工业联合会的数据显示，2023年欧盟向美国出口钢铁约400万吨，其中德国约100万吨。德国工商总会外贸主管福尔克·特赖尔表示，美方这一决定是“对跨大西洋贸易关系的严重打击”。欧美双方仍处于谈判阶段，美方此举非但不能缓解紧张局势，反而加剧了冲突风险。

德国钢铁制造商沙士基达股份公司表示，公司对美方决定强烈不满，敦促欧盟委员会迅速采取果断的反制措施。

日本经济再生大臣赤泽亮正3日对美国提高钢铝关税表示“极其遗憾”，“强烈要求”美方修改相关政策。

“涓滴效应”日显

尽管美方声称高关税能够保护本土钢铝产业，但专家指出，美方提高钢铝关税带来的伤害远大于收益，首当其冲的是美国金属制造业，该国汽车业、机械制造业、建筑业以及多个消费行业也将受到严重冲击。

美国彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔2日撰文说，特朗普第一任期对进口钢铁征收25%关税，这些关税“每创造一个钢铁行业就业岗位，就导致下游行业年成本增加65万美元”。

美联社日前报道，进口钢铝关税提高一倍可能会在一个意想不到的地方冲击美国人：超市货架。超市里从啤酒、苏打水到狗粮，再到豆类、午餐肉和番茄酱等各种罐装食品，都会受到新关税影响。

美国制罐商协会负责人罗伯特·巴德韦说，美国国内罐头原材料镀锡钢板生产商的产量近年来急剧下降，制罐企业依赖进口原料。当相关产品价格上涨，“成本将由数以百万计的美国家庭承担”。

除了显而易见的产品外，经济学家还警告，关税可能对一系列商品产生溢出效应。比如，虽然大多数美国人不会购买拖拉机，但拖拉机对粮食生产至关重要，拖拉机价格飙升必将波及粮食等其他商品价格。

“如果拖拉机价格上涨25%，消费者就要为此付出代价。”经营一家全球咨询公司的巴巴克·哈费齐说，“这会对经济产生涓滴效应，影响到经济的方方面面。有些涓滴效应是立竿见影的，有些则需要更长时间才能显现出来。”

关税战没有赢家

历史反复证明，关税战、贸易战没有赢家。美国政府滥施关税已经开始反噬美国经济，也加剧了世界经济发展的不确定性，可能波及相关贸易伙伴。

美国政府肆意挥舞关税大棒，使企业界对美国经济前景的悲观情绪蔓延。美国世界大型企业联合会发布的数据显示，2025年第二季度首席执行官信心指数从第一季度的60点下跌至34点，为2022年第四季度以来最低水平，环比降幅为1976年该调查启动以来最大。

巴西外贸行业专家杰克逊·坎波斯表示，美方提高关税将导致巴西对美钢铁出口减少，进而导致工厂减产和裁员，巴西从事钢铝生产以及运输和采矿等行业的人员可能受到影响。

德国钢铁工业联合会首席执行官克斯廷·马里亚·里佩尔说，美国上调钢铝关税将进一步压缩德国钢铁产品对美国市场的出口空间。一些出口国恐失去美国市场份额，转而将产品出口到欧盟，加大欧盟钢铁市场压力。

日本野村综合研究所经济学家木内登英指出，税率上调至50%，日本对美钢铝年出口额将减少约1145亿日元（1美元约合144日元），将拉低日本名义国内生产总值年增长率0.02个百分点。

经合组织首席经济学家阿尔瓦罗·桑托斯·佩雷拉3日表示，美国关税政策给全球贸易带来不确定性，严重冲击世界经济。经合组织当天将2025年和2026年全球经济增速预期均下调至2.9%，其中增长放缓较为显著的包括美国、加拿大和墨西哥等经济体。

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