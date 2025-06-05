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酷玩推荐官·人间好时节：芒种

2025年06月05日08:50 | 来源：人民网-国际频道
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哈喽，大家好！我是爱旅行的Sisi！今天是芒种，标志着仲夏时节正式开始。和我一起走进风景如画的安徽宏村，感受芒种的魅力！

“芒种不种，再种无用”，从这句农谚中可以看出中国古代劳动人民对农时的精准把握和深刻理解。这个时节，正是南方种稻与北方收麦之时，人们抓住农时，勤劳耕作，田地间一派热火朝天的景象。

芒种期间，长江中下游地区将进入细雨绵绵的梅雨季节，此时正好梅子成熟，因而得名。梅雨时节的宏村，烟雨朦胧，宛如仙境，白墙黑瓦的徽派建筑与青山绿水相互映衬，构成一幅水墨画。

芒种一到，繁花似锦的盛景渐行渐远，因此人们也常在此时送花神，表达对花神的感激之情，期盼来年花草繁茂。世界上许多地方也有对花卉的崇拜，例如保加利亚每年都会举办“玫瑰节”，人们跳舞唱歌庆祝玫瑰的丰收。对自然之美的共同热爱跨越了国界。

“一川烟草，满城风絮。梅子黄时雨”，在芒种这个辛勤耕耘、收获可期的大好时节，你愿意种下什么样的希望和期盼呢？

(责编：王禹蘅、杨牧)

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