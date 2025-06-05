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北京优化入境旅游服务 激发“中国游”活力

2025年06月05日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月4日电（记者杨淑君）登上长城，欣赏雄伟壮丽的景色；沿北京中轴线漫步，感受悠久的中华文明；徜徉于亮马河国际风情水岸，领略夜间城市魅力……来自全球40多个国家和地区的270余位旅行商近日齐聚北京，在48小时“发现北京之旅”中深度感受“中国游”的蓬勃活力。

　　“这是我第一次来到中国北京，一切都让人惊喜！”来自德国慕尼黑的安雅兴奋地一路用手机记录下看到的美景。她告诉记者，爬长城、听昆曲、品尝北京烤鸭让她印象深刻。“很高兴来到这里，明年我希望带着家人一起来中国探索更多领域。”她说。

　　图为参会嘉宾在2025北京入境旅游发展大会现场感受中国传统文化。新华社记者 杨淑君 摄

　　图为参会嘉宾在2025北京入境旅游发展大会现场感受中国传统文化。新华社记者 杨淑君 摄

　　6月1日至2日，北京市文化和旅游局聚焦“传统景点新体验”与“新兴景点新发现”两大主题，带领来自美国、英国、法国、意大利等地的旅行商们考察体验北京旅游的新产品、新场景、新服务。

　　随着中国持续优化入境政策，不断扩大免签国家范围，“中国游”持续升温，“中国购”成为新风潮。今年以来，北京入境旅游呈现加速发展态势，游客规模与消费能级双向跃升。数据显示，今年1月至4月，北京共接待入境游客146.0万人次，同比增长57.1%。

　　6月3日，《北京市优化入境旅游服务专项行动方案》在2025北京入境旅游发展大会上正式发布，围绕产品、宣传、服务和保障4方面推出22条举措，“全链条”优化升级入境旅游服务，构建“近者悦、远者来”的入境旅游新生态。

　　据介绍，产品供给方面，北京将持续提升“大美中轴”影响力，不断丰富世界遗产游、特色胡同游、都市夜色游等更多特色化、体验式的旅游产品。服务提升方面，优化北京“双枢纽”国际航线网络布局；提升入境通关效率，设置“临时入境许可”办理专区，提供一站式签发办理服务；构建“大额刷卡、小额扫码、现金兜底”的入境游客“友好型”支付服务体系。

　　图为2025北京入境旅游发展大会现场。新华社记者 杨淑君 摄

　　图为2025北京入境旅游发展大会现场。新华社记者 杨淑君 摄

　　针对当前入境旅游呈现的“散客化、个性化、深度游”趋势，北京推出中轴新韵·市井寻味之旅、巷陌寻幽·胡同探访之旅、大运河畔·艺术慢享之旅等“北京新发现”入境旅游十大主题线路，丰富入境旅游市场产品供给，满足不同市场、不同客群需求。

　　“一些美国旅客对中国不是很了解，北京新推出的这些政策有助于他们更加便利地在这里游览。”来自美国的贾斯廷·利普斯基说，“我喜欢逛故宫、天坛、鼓楼、王府井，在这些地方能体验到中国北京特有的历史文化，我也会推荐给美国旅客。”

　　2025北京入境旅游发展大会围绕交通、支付、住宿、购物、娱乐、科技等场景，向海外旅行商集成式呈现入境旅游便利化服务和创新产品。在支付板块，北京推出的两卡融合产品“畅游通”和“幂方卡”一体解决入境游客通信和支付问题，参会的很多旅行商办理了试用服务，亲身体验“一机一卡，畅游北京”的便利。

　　“随着一系列入境免签政策的推行，我们感受到入境旅游市场的蓬勃发展。”携程集团海外市场项目总监肖芬菲说，携程集团计划将原有的“半日游”服务内容拓展至入境游全流程，打造一站式综合入境游服务中心，提供全方位入境旅游咨询。

　　在6月3日下午举行的2025北京入境旅游发展大会交易洽谈会上，270余位海外旅行商和国内近200家文旅企业现场开展点对点洽谈，达成多项合作意向及成果。

　　“希望通过本届北京入境旅游发展大会的举办，搭建国际旅业合作平台，助力北京全球旅游目的地和中国入境旅游首选地建设。”北京市文化和旅游局副局长郑芳说。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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