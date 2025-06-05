新华社莫斯科/基辅6月4日电（记者赵冰 李东旭）俄乌双方4日分别表示，将于本周末再次交换被俘人员。

俄罗斯总统普京4日召开会议，听取有关俄乌谈判情况的汇报。俄总统助理、谈判代表团团长梅金斯基在汇报中说，俄方准备在7日至9日同乌方交换被俘人员，预计双方将互换1200人，这将是迄今为止双方最大规模的换俘行动。

梅金斯基表示，俄方已经在伊斯坦布尔谈判中提议并将在近期着手向乌方移交6000多具乌军人员遗体，遗体将用专用冷藏车装运。乌方可能也留存有俄军人员遗体。俄乌双方已经就人道主义问题建立了沟通渠道。

梅金斯基说，在伊斯坦布尔谈判期间，乌方提出停火30天或者60天，并为元首会晤做准备。俄方已经告知乌方，只要准备充分，俄乌元首会晤是可能的，但元首会晤需要以有意义的方式进行并取得成果。

另据乌克兰国家通讯社4日报道，乌总统泽连斯基当天向媒体表示，本周末乌俄将各交换500名被俘人员，此前双方商定至少各交换1000人。

泽连斯基表示，乌俄双方当天就日前在伊斯坦布尔达成的继续交换战俘共识进行了磋商，俄方说本周末将释放500名乌方人员，乌方也将释放同样数量的俄方人员。俄方此前承诺将提前递交被交换人员名单，但乌方尚未收到该名单。

俄乌代表团2日在土耳其伊斯坦布尔就和平解决俄乌冲突举行第二轮直接谈判，双方同意以“全部换全部”方式交换被俘的重伤军人以及25岁以下年轻军人。

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