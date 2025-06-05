打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

俄乌将于本周末再次换俘

2025年06月05日08:48 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科/基辅6月4日电（记者赵冰　李东旭）俄乌双方4日分别表示，将于本周末再次交换被俘人员。

　　俄罗斯总统普京4日召开会议，听取有关俄乌谈判情况的汇报。俄总统助理、谈判代表团团长梅金斯基在汇报中说，俄方准备在7日至9日同乌方交换被俘人员，预计双方将互换1200人，这将是迄今为止双方最大规模的换俘行动。

　　梅金斯基表示，俄方已经在伊斯坦布尔谈判中提议并将在近期着手向乌方移交6000多具乌军人员遗体，遗体将用专用冷藏车装运。乌方可能也留存有俄军人员遗体。俄乌双方已经就人道主义问题建立了沟通渠道。

　　梅金斯基说，在伊斯坦布尔谈判期间，乌方提出停火30天或者60天，并为元首会晤做准备。俄方已经告知乌方，只要准备充分，俄乌元首会晤是可能的，但元首会晤需要以有意义的方式进行并取得成果。

　　另据乌克兰国家通讯社4日报道，乌总统泽连斯基当天向媒体表示，本周末乌俄将各交换500名被俘人员，此前双方商定至少各交换1000人。

　　泽连斯基表示，乌俄双方当天就日前在伊斯坦布尔达成的继续交换战俘共识进行了磋商，俄方说本周末将释放500名乌方人员，乌方也将释放同样数量的俄方人员。俄方此前承诺将提前递交被交换人员名单，但乌方尚未收到该名单。

　　俄乌代表团2日在土耳其伊斯坦布尔就和平解决俄乌冲突举行第二轮直接谈判，双方同意以“全部换全部”方式交换被俘的重伤军人以及25岁以下年轻军人。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部