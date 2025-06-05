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美致信“提醒”贸易伙伴加紧关税谈判

2025年06月05日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶6月3日电（记者黄恒）美国白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特3日证实，美政府已向贸易伙伴发出信函，催促加快贸易谈判进程。

　　此间媒体2日报道，特朗普政府致信贸易伙伴，要求它们在4日前呈交各自对美贸易谈判的“最佳出价”，以便在美设定的最后期限到来前加快与美方的贸易谈判进程。

　　莱维特证实信函的真实性和内容，称美方这一做法是为了提醒贸易伙伴“截止日期即将到来”，“总统期待达成好协议”。

　　白宫并未透露哪些经济体收到催促信函，但包括财政部长贝森特在内的高级官员表示，他们正与越南、日本和印度等国展开谈判。贝森特最近警告，如果贸易伙伴与美谈判“不真诚”，其关税可能会恢复到“暂停期”前的水平。

　　美国宣布开征所谓“对等关税”后，与多国展开关税谈判，但进展缓慢。目前，美日已结束第四轮贸易谈判，日本经济再生大臣赤泽亮正将于5日赴美开启第五轮谈判，将是连续第3周赴美谈判。虽然美方声称与印度“将在不久的将来”达成贸易协议，但印度媒体援引印方官员的话说，双方还远未达成全面贸易协议。

　　美国总统特朗普4月2日宣布开征所谓“对等关税”，引发美国金融市场暴跌。在多方压力下，特朗普又在4月9日宣布暂缓对部分贸易伙伴征收高额“对等关税”90天，但维持10%“基准关税”，同时威胁美贸易伙伴需在7月8日前完成与美谈判。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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