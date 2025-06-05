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伊朗最高领袖：完全放弃铀浓缩“百分之百”违背伊朗利益

2025年06月05日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰6月4日电（记者陈霄）伊朗最高领袖哈梅内伊4日说，美国要求伊朗完全放弃铀浓缩的主要目的是阻碍伊朗发展，并迫使伊朗依赖外国势力，伊朗明确拒绝此类胁迫手段，完全放弃铀浓缩“百分之百”违背伊朗的利益。

　　据伊朗伊斯兰共和国通讯社4日报道，哈梅内伊当天在伊朗首都德黑兰出席前最高领袖霍梅尼逝世36周年纪念活动并发表讲话。哈梅内伊表示，伊朗拥有“完整的核燃料循环能力”是坚信“我们能行”信念的成果，美国的要求完全违背“我们能行”这一开创性原则，“美国及以色列必须明白，他们没有办法扼杀伊朗核工业”。

　　哈梅内伊说，美国在核问题上的言论和要求，实质上是剥夺伊朗参与该行业的权利及其为人民带来的各种利益，本质是反对伊朗的进步与发展。伊朗的选择“掌握在自己手中”，美国没有法律依据来干涉伊朗是否进行铀浓缩。

　　在阿曼斡旋下，美国和伊朗自今年4月以来已举行五轮间接会谈，取得一定进展，但双方在若干核心问题上分歧依然突出。美方坚持伊朗应全面停止所有级别的铀浓缩活动，而伊方强调，适度开展铀浓缩活动是其和平利用核能权利的一部分，拒绝“零浓缩”要求。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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