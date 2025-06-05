新华社开罗6月3日电 高端访谈｜阿中愿携手维护多边贸易体系和发展中国家利益——访阿拉伯议会议长亚马希

新华社记者董修竹 姚兵 吴宝澍

阿拉伯议会议长穆罕默德·艾哈迈德·亚马希日前接受新华社记者专访时说，阿拉伯国家同中国始终相互支持，对全球性问题有着共同立场，愿一道维护多边贸易体系和发展中国家利益，推动全球经济治理体系朝着更加公平、包容的方向发展。

亚马希表示，阿中在涉及彼此核心利益问题上始终坚定相互支持。中国坚定支持阿拉伯国家正义事业，特别是在巴勒斯坦问题上，中方坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业。阿拉伯国家坚定恪守一个中国原则。阿方坚决反对任何形式的“台湾独立”，坚决反对任何对中国内政的干涉，坚定支持中方维护国家主权和领土完整，坚定支持中国政府实现国家统一。

亚马希表示，在相互尊重、互利共赢基础上，阿中政治、经济、文化等各领域交流合作不断深化。他特别指出，阿拉伯议会和中国全国人大的交流机制，增进双方各层级交往，加强双方在立法监督等方面的经验交流，这对于加强在双边和多边机制中的协调，加强对经济、文化和科学等领域合作相关立法支持具有重要意义。“我们正通过阿拉伯议会和中国全国人大的合作，支持有利于阿拉伯国家、中国和世界和平与发展的政策。”

亚马希强调，阿中双方对于全球性问题有共同立场，都支持维护国际法原则，加强多边主义，反对霸权主义和“双标”做法。他认为，当前全球性挑战更加突出，尤其是某些国家的保护主义政策危害国际贸易稳定，损害发展中国家利益。

“美国实行保护主义政策，其加征关税的行为不符合多边贸易体系原则，破坏全球供应链稳定，削弱包容性经济增长，阻碍了全球经济的可持续发展。”亚马希说。

谈及上月举行的中美经贸高层会谈，亚马希表示，中国依据事实、基于规则、通过平等对话处理问题，充分反映了中方的“政治理性和高度国际责任感”。

亚马希表示，各国应当加强国际合作，推动构建更加公平、包容的全球经济治理体系，更好保障广大发展中国家的经济和发展利益。

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