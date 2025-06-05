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美正式上调钢铝关税 欧盟德国表示遗憾

2025年06月05日08:41 | 来源：新华网
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　　新华社纽约6月3日电（记者刘亚南）美国白宫3日发布公告，以应对所谓“国家安全威胁”和提高国内钢铝产业竞争力为由，宣布从4日起将进口自除英国外所有贸易伙伴的钢铝产品关税从目前的25%上调至50%。

　　鉴于5月上旬美英达成一项新的贸易协议，美国此次决定英国出口美国的钢铝产品将继续适用25%的税率。

　　美国总统特朗普5月30日表示，将自6月4日起把美国进口钢铁和铝的关税从目前的25%上调至50%。

　　欧盟委员会发言人奥洛夫·吉尔2日重申，欧盟对美方决定深表遗憾。这一决定为全球经济增加了更多不确定性，提高了大西洋两岸消费者和企业的成本，也破坏了欧盟与美国达成谈判解决方案的努力。

　　德国工商总会外贸主管福尔克·特赖尔表示，美方这一决定是“对跨大西洋贸易关系的严重打击”。

　　美国彼得森国际经济研究所高级研究员加里·赫夫鲍尔2日撰文说，特朗普第一任期对进口钢铁征收25%关税，这些关税“每创造一个钢铁行业就业岗位，就导致下游行业年成本增加65万美元”。

　　2018年3月，时任美国总统特朗普以威胁美国国家安全为由，对多个国家和地区的钢铁和铝产品加征进口关税，其中钢铁关税税率为25%，铝产品关税税率为10%。此后迫于国内产业遭冲击等因素对多国实施豁免。特朗普于今年2月10日签署文件，宣布对所有美国进口钢铁和铝征收25%的关税，并于3月12日正式生效。该政策招致加拿大、欧盟等众多贸易伙伴的批评和反制。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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