这是6月4日在泰国曼谷举办的道路安全周活动上拍摄的腾势Z9GT汽车。新华社记者 孙玮彤 摄

新华社曼谷6月4日电（记者林昊 万后德）多家中国车企4日在泰国曼谷参加由联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）主办的道路安全周系列活动，展示最新车型和先进驾驶辅助系统。

在自动驾驶技术和产品展示体验活动上，中国长安汽车、广汽集团、比亚迪汽车、长城汽车与国际厂商同台进行静态展示和动态试乘，分别展示了巡航、泊车等方面的辅助驾驶功能。

6月4日，在泰国曼谷举办的道路安全周活动上，联合国世界车辆法规协调论坛自动驾驶与网联汽车工作组主席里夏德·达姆接受新华社记者采访。新华社记者 孙玮彤 摄

联合国世界车辆法规协调论坛自动驾驶与网联汽车工作组主席里夏德·达姆告诉新华社记者，工作组致力于推动智能辅助驾驶系统改善道路安全，中国政府、行业机构、企业等一直积极参与相关工作，与其他国家分享信息并参与法规协调。他表示，中国车企近年来积极推出智驾系统，不断引入新技术，有助于通过竞争促进创新，改善道路安全。

6月4日，在泰国曼谷举办的道路安全周活动上，工作人员展示广汽传祺M8 PHEV上搭载的轮椅。新华社记者 孙玮彤 摄

本次道路安全周系列活动2日至5日在曼谷的联合国亚太经社会总部进行。来自联合国欧洲经济委员会、国际汽车制造商协会等国际组织及相关国家和地区的100多位专家现场观摩和体验了中国的新技术、新产品。

6月4日，在泰国曼谷举办的道路安全周活动上，试车员展示阿维塔汽车的自动泊车功能。新华社记者 孙玮彤 摄

系列活动期间，中国工业和信息化部组织中国汽车技术研究中心、中国信息通信研究院、国家智能网联汽车创新中心等机构参加联合国世界车辆法规协调论坛自动驾驶与网联汽车工作组第22次会议，在自动驾驶、辅助驾驶、数据安全等领域提出多项技术法规修订提案。国家智能网联汽车创新中心、中国信息通信研究院在会场展示了智能网联汽车“车路云一体化”技术方案和应用场景，并介绍提升交通效率、保障行车安全等方面的发展成效。

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