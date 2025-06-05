新华社布鲁塞尔6月4日电 欧盟委员会4日表示，保加利亚已满足于2026年1月1日加入欧元区的标准。届时，欧元区成员国数量将达到21个。

欧盟委员会在当天发布的2025年趋同报告中表示，保加利亚符合加入欧元区的趋同标准，并且其立法也符合相关要求。这意味着保加利亚已满足于2026年1月1日加入欧元区的标准。欧盟理事会将在欧元集团和欧洲理事会讨论后，以及听取欧洲议会和欧洲央行意见后，就是否批准保加利亚加入欧元区作出正式决定。

欧盟委员会主席冯德莱恩说，加入欧元区将使保加利亚经济更加强劲，并对保加利亚与欧元区伙伴的贸易、外国直接投资、融资、就业等产生积极影响。

欧盟委员会负责经济事务的委员瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯表示，加入欧元区将在稳定物价、降低交易成本、保护储蓄、增加投资和促进贸易等方面给保加利亚带来好处。保加利亚要成功融入欧元区，需要继续采取强有力的政策来增强经济竞争力和韧性。

欧盟委员会于2025年2月收到保加利亚提交的特别趋同报告请求，目标是在2026年正式采用欧元。欧盟委员会的趋同报告用以评估一些愿意加入欧元区的成员国准备情况。该报告与欧洲中央银行的趋同报告一起构成了欧盟理事会决定成员国是否符合加入欧元区条件的基础。

保加利亚于2007年加入欧盟。过去十多年来，加入欧元区一直是保政府的一项工作目标和优先事项。

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