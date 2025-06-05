打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

欧盟委员会表示保加利亚已满足加入欧元区标准

2025年06月05日08:40 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布鲁塞尔6月4日电　欧盟委员会4日表示，保加利亚已满足于2026年1月1日加入欧元区的标准。届时，欧元区成员国数量将达到21个。

　　欧盟委员会在当天发布的2025年趋同报告中表示，保加利亚符合加入欧元区的趋同标准，并且其立法也符合相关要求。这意味着保加利亚已满足于2026年1月1日加入欧元区的标准。欧盟理事会将在欧元集团和欧洲理事会讨论后，以及听取欧洲议会和欧洲央行意见后，就是否批准保加利亚加入欧元区作出正式决定。

　　欧盟委员会主席冯德莱恩说，加入欧元区将使保加利亚经济更加强劲，并对保加利亚与欧元区伙伴的贸易、外国直接投资、融资、就业等产生积极影响。

　　欧盟委员会负责经济事务的委员瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯表示，加入欧元区将在稳定物价、降低交易成本、保护储蓄、增加投资和促进贸易等方面给保加利亚带来好处。保加利亚要成功融入欧元区，需要继续采取强有力的政策来增强经济竞争力和韧性。

　　欧盟委员会于2025年2月收到保加利亚提交的特别趋同报告请求，目标是在2026年正式采用欧元。欧盟委员会的趋同报告用以评估一些愿意加入欧元区的成员国准备情况。该报告与欧洲中央银行的趋同报告一起构成了欧盟理事会决定成员国是否符合加入欧元区条件的基础。

　　保加利亚于2007年加入欧盟。过去十多年来，加入欧元区一直是保政府的一项工作目标和优先事项。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部