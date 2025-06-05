5月19日，毛里塔尼亚环境与可持续发展部长马苏达·巴哈姆·穆罕默德·拉格达夫在首都努瓦克肖特接受新华社专访。新华社记者 司源 摄

新华社努瓦克肖特6月4日电 专访｜中非绿色合作播种非洲“绿色长城”的未来——访毛里塔尼亚环境部长拉格达夫

新华社记者司源

“‘中非绿色技术公园’不仅是一项双边合作项目，更是一场正在播种的绿色变革。”毛里塔尼亚环境与可持续发展部长马苏达·巴哈姆·穆罕默德·拉格达夫日前接受新华社专访时表示，这一由中国与毛里塔尼亚共同推动的项目，正在为撒哈拉以南非洲的荒漠化防治与绿色发展提供可复制、可推广的模式。

拉格达夫介绍说，自2017年毛方与中国科学院签署首份合作协议以来，“中非绿色技术公园”项目已在毛里塔尼亚取得一系列显著成果：100公顷沙地被成功固定，其中4公顷沙地经中国固沙技术治理转变为可持续利用的绿洲；45名当地技术人员完成了绿化技术培训；项目还为当地社区直接创造了120个就业岗位。

拉格达夫说，最近与中方签署的1万公顷绿化项目协议，“标志着合作进入新阶段”。项目在改善生态的同时也提升了民生水平。得益于中国提供的太阳能灌溉系统，园区苗木成活率超过90%。在项目覆盖区域，15个村庄即将建立社区菜园，妇女们还计划依托苗圃建立干果合作社。这一综合发展模式实现了环境修复与社区赋能的双重目标。

谈及中毛在防治荒漠化领域的合作，拉格达夫认为，中国是毛里塔尼亚在科技与技术层面“无可替代”的伙伴。她举例说，中国科学院新疆生态与地理研究所已为非洲“绿色长城”毛里塔尼亚国家署安装3座智能气象站，并与中企合作，引入无人机播种系统及一整套固沙设备。

“我们正在推动建立‘中毛防治荒漠化中心’，希望其成为中非生态合作的示范平台。”拉格达夫表示，该中心未来将承担科研支持、培训推广、技术本地化改良等多项功能，为整个西非地区的防沙治沙工作提供系统解决方案。

对于中国在绿色技术与生态治理方面的探索与成就，拉格达夫表示高度认可。她指出，中国是推动自然资源保护国际合作的重要力量，其在环境质量提升、绿色转型和生态修复方面的经验，为毛里塔尼亚等非洲国家提供了重要借鉴。“我所在部门多次参与和中国科研机构，特别是中国科学院及其研究所的项目交流与技术合作，建立了良好的人才互动机制。”

拉格达夫指出，中国绿色发展理念与当今国际社会在荒漠化防治、气候变化、生物多样性等多边议题上的共识高度契合，体现了对全球生态安全的系统性理解。

拉格达夫表示，中国在双边与多边生态合作机制中的作用日益突出，在技术与资金支持方面有效缩小了南北差距。她指出，中国的技术帮助促成非洲“绿色长城”计划被纳入多项国际融资机制。

“我们与中国的合作具备独特的一体化特点。”拉格达夫说，这一合作融合了高科技、技术转移和创新融资三大要素。比如，85%的生态监测点使用中国系统设备，中国的固沙技术实现本地化应用等。她强调，这种合作是真正意义上的互利共赢，不附加政治条件，重视技术本地适应性，确保项目与毛里塔尼亚国家适应规划高度契合。

2025年是中毛建交60周年。拉格达夫指出，以非洲“绿色长城”毛里塔尼亚国家署、中国科学院新疆生态与地理研究所和中碳森林资源（北京）有限公司为代表的三方合作，正是中国协助非洲国家绿色发展的生动实践。

展望未来，拉格达夫表示，中非绿色合作已进入深耕阶段。“非洲‘绿色长城’建设已不再是梦想——在这项非凡合作的推动下，它正生根发芽。”

(责编：刘洁妍、刘叶婷)