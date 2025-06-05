新华社北京6月4日电 美国企业家埃隆·马斯克3日痛批总统唐纳德·特朗普力推的大规模税收与支出“大而美”法案“令人作呕”，称投票支持法案的议员“可耻”。按外媒说法，马斯克作此表态旨在测试他离开政府效率部负责人岗位后的政治影响力，法案部分条款也关乎马斯克切身利益。

这是1月20日埃隆·马斯克在美国首都华盛顿第一资本体育馆讲话的资料照片。新华社记者吴晓凌摄

“分手”后痛批

“对不起，我实在受不了了。这项规模庞大、荒唐可笑、夹带私货的国会支出法案简直令人作呕。”马斯克当天在社交媒体发文写道，“那些投票支持这项法案的人真可耻：你们知道自己做错了。你们自己心里清楚。”

马斯克所说“大而美”法案旨在延长特朗普在其第一个总统任期内于2017年通过的企业和个人减税措施，对小费、汽车贷款等提供新的税收减免，同时增加国防支出，为打击非法移民提供更多资金，并将联邦债务上限提高4万亿美元。

这是1月18日在美国华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者吴晓凌摄

共和党人掌控的国会众议院5月22日以一票优势艰难通过“大而美”法案。参议院目前正在审议该法案，预计将予修订。

据路透社报道，法案在众议院“通关”前，国会预算办公室曾称，法案将让美国联邦政府债务在36.2万亿美元基础上增加3.8万亿美元。

马斯克3日称，“大而美”法案将让美国公民背负“压倒性不可持续的债务”。他还警告说，明年11月国会中期选举时，“所有背叛美国民众的政客都将被炒掉”。

按美联社说法，马斯克先前只说对法案感到“失望”，3日却猛然提高声量，对法案大加抨击。他去年为支持特朗普竞选“砸钱”至少2.5亿美元，先前曾誓言推动对特朗普“不忠”的共和党人败选，眼下却暗示要让支持特朗普“大而美”法案的人出局。

只是，暂不清楚马斯克将如何落实他的想法。马斯克5月20日表示，他已为政治选举投入足够资金，“今后将大幅削减”政治投入，除非能让他看到这样做的正当理由。5月30日，特朗普在白宫正式欢送马斯克离职政府效率部。

只能作“配角”？

按法新社说法，马斯克痛批“大而美”法案，一贯对反对者重拳出击的特朗普本人却未公开回怼。白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特3日告诉媒体记者，特朗普已知悉马斯克对法案立场，但“不会改变想法”，将继续支持法案。

法新社称，特朗普是考虑到马斯克对精通技术、对政治通常不大关心的年轻选民有巨大影响力，这些选民是特朗普去年胜选的关键“票仓”。

3月28日，顾客在美国纽约市一家超市选购杂货。新华社发（郭克摄）

按外媒分析，马斯克痛批受特朗普背书的法案，旨在测试他离开政府效率部负责人岗位后的政治影响力。然而，鉴于共和党“基本盘”对特朗普的“死忠”程度，最终，或许只有特朗普的意见才算数。

在共和党策略师亚历克斯·科南特看来，特朗普有能力以其背书来左右共和党初选结果，但马斯克不具备同等影响力。西弗吉尼亚州共和党籍联邦参议员谢莉·穆尔·卡皮托直言，虽然不想贬低马斯克，但他“只会是总统特朗普的配角”。

美联社在报道中特别提到“大而美”法案触及马斯克商业利益。法案为削减联邦开支，要求取消民主党前政府推动的绿色能源激励政策，这可能影响马斯克经营的电动汽车制造企业特斯拉所享补贴。

按其他美媒说法，马斯克与白宫关系日趋紧张，离职政府效率部或因他已意识到想让白宫推出令自己获益举措的目标并未实现。马斯克曾想让“星链”卫星系统被用于指挥空中交通，然而未果。离职后仅一天，他的密友、美国富豪贾里德·艾萨克曼出任美国国家航空航天局(NASA)局长一事也被白宫拦下。

法案怎么改

去年12月，马斯克曾发挥影响力敦促国会修改避免联邦政府部分“停摆”的临时拨款法案，因获特朗普支持而最终迫使国会修订法案内容。马斯克此番抨击“大而美”法案，却遭国会参众两院共和党领袖约翰·图恩和迈克·约翰逊回怼，称不同意其看法。

共和党策略师科南特认为，马斯克此时表态只会让参议院“领导层与顽固分子”之间的立场对峙更为激烈。特朗普已决心要在7月4日前将法案签署成法。

共和党现掌控参议院100席中的53席。按路透社说法，这意味着共和党最多只能接受三人“反水”。马斯克3日的表态正中至少四名要求严控债务和赤字规模的参议院共和党人下怀。他们认为，现有法案要求10年内削减联邦开支1.6万亿美元力度不够。

另有参议院共和党人希望限制法案对医疗保险资金以及绿色能源相关投资的削减规模。还有共和党人提出，或许可拆分法案，把关联小费等税收减免的内容另起一份法案审议，以节省开支。这样做的原因是，这部分内容也获民主党人认可。

美联社称，马斯克的表态让一向与特朗普政府对着干的众议院民主党人“欣喜”。众议院少数党领袖哈基姆·杰弗里斯当天在新闻发布会上摆出用马斯克社交媒体帖子做成的海报，称民主党“完全同意”其看法。法新社则称，参议院民主党人同一天发布报告，称马斯克涉嫌利用政府效率部腐败或存在不当行为，致其个人财富增加1000亿美元。（海洋）

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