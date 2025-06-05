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马斯克“作呕”的“大而美”法案 白宫说特朗普会坚持下去

2025年06月05日08:38 | 来源：新华社
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　　新华社纽约6月3日电　刚离开美国政府效率部负责人岗位的埃隆·马斯克3日在社交媒体上发文，抨击特朗普总统力推的大规模税收与支出的“大而美”法案“令人作呕”。白宫回复，特朗普总统已知道马斯克的态度，但他“会坚持下去”。

　　“正在让美国破产”

　　“对不起，我实在受不了了。这项规模庞大、荒唐可笑、夹带私货的国会支出法案简直令人作呕。”马斯克写道，“那些投票支持这项法案的人真该感到可耻：你们知道自己做错了。你们自己心里清楚。”

　　马斯克当天发文说：“国会正在让美国破产。”“这将使本已巨大的预算赤字大幅增加至2.5万亿美元，并给美国公民带来难以承受的债务负担。”

　　上月，美国共和党人掌控的国会众议院以一票优势艰难通过被特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。该法案目前已提交参议院审议。

　　据悉，“大而美”法案是包含多项条款，内容超过1000页，主要侧重于减税和削减开支。该法案将延长特朗普在其第一个总统任期内于2017年通过的企业和个人减税措施，对小费、汽车贷款等提供新的税收减免，同时增加国防支出，并为打击非法移民提供更多资金。据美国媒体报道，法案通过后预计将有860万人失去医疗保险，近400万人失去美国补充营养协助计划的救济。

　　马斯克在采访中说，他对该法案感到“失望”，认为法案“不仅没有削减、反而进一步扩大了预算赤字，它破坏了政府效率部正在做的工作”。

　　马斯克调侃道：“我个人认为，一项法案可以很大，也可以很美，但我不知道是否能同时做到又大又美。”

　　这是4月13日在美国首都华盛顿白宫拍摄的埃隆·马斯克和儿子X。新华社记者胡友松摄

　　白宫：“会坚持下去”

　　据媒体报道，几位白宫官员私下表示，马斯克的犀利言论让他们措手不及。尽管马斯克对该法案的看法对白宫高层官员来说并非秘密，但他们没想到他的公开表态会如此强硬。

　　这并非马斯克第一次抨击该法案。马斯克5月27日在接受哥伦比亚广播公司采访时表达不满：“坦率地说，我感到失望，这项法案不仅没有削减反而进一步扩大了预算赤字。这与政府效率部正在推进的目标背道而驰。”

　　5月29日，在美国华盛顿白宫，白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特出席记者会。新华社记者胡友松摄

　　白宫新闻秘书莱维特在3日下午举行的新闻发布会上被问及马斯克的言论，她回应道：“总统已经知道埃隆·马斯克对这项法案的立场了”“这不会改变总统的观点。这是一项伟大而美丽的法案。他会坚持下去”。

　　国会众议长迈克·约翰逊在国会大厦对记者说：“恕我直言，我的朋友埃隆（即马斯克）对这项伟大的、美丽的法案的看法是完全错误的。”（记者：徐兴堂）

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

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