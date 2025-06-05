新华社巴西利亚6月3日电（记者赵焱）第11届金砖国家议会论坛3日开幕。会议首日，来自金砖成员国及伙伴国的立法机构代表在发言中强调捍卫多边主义，加强团结合作。

主持论坛有关会议的巴西参议院外交关系委员会主席内尔西尼奥·特拉德认为，世界需要一个以世界贸易组织为核心、以规则为基础的开放、透明、可预测和非歧视性的多边贸易体系。国际贸易是包容性增长、消除饥饿、减少贫困以及促进环境、经济和社会可持续发展的重要驱动力。促进金砖国家内部和外部的贸易合作符合各方共同利益。

中国全国人大外事委员会副主任委员王可表示，金砖国家作为新兴市场和发展中国家合作的重要平台，始终致力于维护多边主义，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。他指出，正因如此，金砖机制得到各国特别是广大发展中国家的广泛认同，日益成为全球南方合作的“主心骨”和增长的“发动机”，理应加强团结合作，携手维护各国的正当合法权益。

阿联酋联邦国民议会代表阿里·努艾米强调，有必要利用金砖机制在各国人民之间“架设桥梁”。他说：“金砖国家的原则是，我们能够共赢，而不是一方赢，另一方输。”

南非国民议会国际关系与合作委员会主席苏普拉·马胡马佩洛表示，南非从金砖机制中受益匪浅，新开发银行正在为众多项目提供融资，促进了该国有关建设计划的实施。

白俄罗斯众议院议会间合作委员会主席谢尔盖·拉奇科夫指出，白俄罗斯在与合作伙伴的贸易中始终保持开放态度。他表示，白俄罗斯在化肥、技术和机械出口方面具有优势，期待加强与金砖国家的联系。

第11届金砖国家议会论坛将于5日结束，来自金砖成员国及伙伴国的150多名代表参加。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)