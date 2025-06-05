新华社渥太华6月3日电（记者林威）加拿大跨部门森林消防中心3日发布的最新数据显示，今年以来加拿大森林火灾过火面积已达2.2万平方公里。在已进入紧急状态的两个省，超过2.6万人被迫撤离。

根据该中心数据，加拿大全国已发生1722起森林火灾，有202处在燃野火，其中103处处于失控状态，中西部地区火势最为严重。

马尼托巴省和萨斯喀彻温省5月底已宣布进入紧急状态。目前已有超过9000人从萨斯喀彻温省北部撤离，未来几天这一数字可能会达到1.5万。此前马尼托巴省已有1.7万人被迫疏散。不列颠哥伦比亚省、艾伯塔省和安大略省也面临较严重的火情。

加拿大环境与气候变化部称，野火烟雾最浓重的是安大略省西北部和马尼托巴省中部，且浓烟蔓延到了美国中西部地区。

欧洲哥白尼大气监测局的消息说，加拿大野火产生的浓烟已飘过大西洋到达欧洲，预计本周将有更多浓烟抵达。

加拿大野火季通常从5月持续至9月。过去两年野火季，加拿大受灾严重。2024年森林大火过火面积超过5.3万平方公里，2023年更是达到创纪录的17.3万平方公里。目前有迹象表明，2025年野火季或将继续保持活跃态势。

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