新华社洛杉矶6月3日电 通讯｜“不要关税，要合作”——美国加州商界渴望加强对华贸易合作

新华社记者高山

“不要关税，要合作。”这是多位参加2025年中国—加州经贸论坛的美国加利福尼亚州商界人士对记者表达的共同呼声。2日在美国西部第一大城市洛杉矶举办的论坛吸引近500名中美政商界人士相聚一堂，共商当前如何保持和加强美国经济第一大州加州与中国的经贸交流合作。

来自加州南北最大两个城市的主要经济组织代表纷纷强调中国作为加州重要贸易伙伴对当地经济发展的巨大作用，以及保持双方经贸交往的重要意义。

6月2日，在美国洛杉矶，洛杉矶地区商会主席玛丽亚·萨利纳斯在2025年中国—加州经贸论坛上发表讲话。新华社发（邱晨摄）

南加州洛杉矶地区最大的商业组织洛杉矶地区商会拥有1400多家成员企业，企业雇员总数超过65万人。商会主席玛丽亚·萨利纳斯表示，中国是洛杉矶第三大商品出口市场。加州及洛杉矶与中国各省市的长期合作关系已取得重要成果，涵盖能源、科研、投资、贸易和物流等众多领域。

她指出，虽然当前正值美中经贸关系的关键时期，贸易领域面临不确定性和复杂性，但更应注重加强与中国长期存在的合作关系。

6月2日，在美国洛杉矶，旧金山湾区委员会主席吉姆·旺德曼在2025年中国—加州经贸论坛上发表讲话。新华社发（邱晨摄）

北加州旧金山湾区委员会代表着旧金山和硅谷330多家雇员最多的大型企业，委员会主席吉姆·旺德曼对记者说：“与中国的关系对我们至关重要。”

旺德曼指出，关税当前是企业最关心的问题，带来了太多不确定性，大多数成员企业认为关税并非改善经济结构的良策。

他表示，在复杂局面下，加强地方合作更显重要，“当中美两国携手合作时，世界将会更加美好。所以我们需要付出更多努力来重申这种关系的价值”。

洛杉矶世界贸易中心总裁兼首席执行官史蒂芬·张强调，与中国的投资与创新合作为洛杉矶创造了繁荣，对华关系是加州与全球合作中最重要的关系之一。

加州州长纽森4月16日宣布就关税问题起诉特朗普政府，加州成为全美首个就关税问题起诉特朗普政府的州。纽森已经多次强烈批评特朗普政府滥用关税政策给加州经济带来严重后果，特别是让中小企业“遭受了不成比例的打击”。在本次论坛期间，一些加州中小企业在吐槽关税带来的苦痛之余，也积极寻求与中国企业实现更直接的“对接”。

为好莱坞提供产品与服务的小企业主肖恩·莫里斯抱怨说，这几年生意本来就艰难，如今特朗普政府关税政策“可能成为压垮我们公司的最后一根稻草”。

生产紫外线照明设备的小企业主迈克尔·蒂贝里表示，“关税对美国企业来说简直是一场噩梦”，他的公司几乎瘫痪，公司在中国采购的一种零部件在美国根本不生产，“谁能帮帮我们？”

“碰撞仪”基金会联合执行董事丹·索曼对记者表示，希望两国在绿色能源和应对气候变化方面的合作不要被政治性议题干扰，“如何建设绿色航运走廊、如何改进农业实践、如何降低碳排放……是应该谈论的问题，是为促进两国关系发展应该做的事”。

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