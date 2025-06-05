打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

特朗普政府正式要求国会停止资助公共广播公司

2025年06月05日08:36 | 来源：新华网
小字号

　　新华社纽约6月3日电（记者徐兴堂）美国特朗普政府3日正式要求国会收回未来两年为公共广播公司拨出的11亿美元资金。

　　据当地媒体报道，向国会递交的文件包括白宫管理和预算办公室主任拉塞尔·沃特致总统特朗普的一封信，其中写道：“联邦政府对公共广播公司的支出补贴了一个带有政治偏见的公共媒体系统，这对纳税人来说是一笔不必要的开支。”

　　据报道，拟议的公共广播公司预算削减是94亿美元削减计划的一部分，该计划主要针对通过国务院和美国国际开发署提供的对外援助。

　　在5月30日发布的2026财年预算附录中，白宫提议将联邦政府对公共广播公司的资助削减至3000万美元，“以有序地结束联邦政府对该公司提供的资助”。

　　公共广播公司是根据1967年《公共广播法》成立的独立非营利组织，负责向公共广播电视网和全国公共广播电台等公共媒体实体及其成员分配资金。特朗普一直试图停止对他认为“有偏见”的媒体的官方资金支持。特朗普5月初签署行政令，终止对公共广播公司的联邦资助。

　　5月27日，全国公共广播电台起诉政府，指控该行政令侵犯了宪法第一修正案赋予其的权利。公共广播电视网也于5月30日对政府提起类似诉讼。

(责编：刘洁妍、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部