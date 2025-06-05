新华社纽约6月3日电（记者徐兴堂）美国特朗普政府3日正式要求国会收回未来两年为公共广播公司拨出的11亿美元资金。

据当地媒体报道，向国会递交的文件包括白宫管理和预算办公室主任拉塞尔·沃特致总统特朗普的一封信，其中写道：“联邦政府对公共广播公司的支出补贴了一个带有政治偏见的公共媒体系统，这对纳税人来说是一笔不必要的开支。”

据报道，拟议的公共广播公司预算削减是94亿美元削减计划的一部分，该计划主要针对通过国务院和美国国际开发署提供的对外援助。

在5月30日发布的2026财年预算附录中，白宫提议将联邦政府对公共广播公司的资助削减至3000万美元，“以有序地结束联邦政府对该公司提供的资助”。

公共广播公司是根据1967年《公共广播法》成立的独立非营利组织，负责向公共广播电视网和全国公共广播电台等公共媒体实体及其成员分配资金。特朗普一直试图停止对他认为“有偏见”的媒体的官方资金支持。特朗普5月初签署行政令，终止对公共广播公司的联邦资助。

5月27日，全国公共广播电台起诉政府，指控该行政令侵犯了宪法第一修正案赋予其的权利。公共广播电视网也于5月30日对政府提起类似诉讼。

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