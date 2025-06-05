图为近日，阿塞拜疆加赫区阿米尔让村的阿全国养蚕冠军萨希布查看中国蚕宝宝的状况。

胡姆贝特·马马多夫摄（新华社发）

5月底一天，阿塞拜疆加赫蚕种站，蚕种站总技术师马涅特正在桑树园忙着检查桑苗。

加赫位于阿塞拜疆首都巴库西北350公里处。马涅特指着在微风中轻轻摇动的桑树说：“这里3公顷的桑树都来自中国，共有3万株，是2019年种下的。最近6年，我们一共从中国引进了450万株桑苗，都已分种到各地。它们为我们带来了桑蚕业复兴的希望。”

阿塞拜疆有着1500多年养蚕历史，上世纪六七十年代当地桑蚕业达到鼎盛时期，产品远销日本、瑞士和意大利等国。但随着苏联解体，技术人才流失和蚕种退化，当地桑蚕业陷入低谷。

马涅特回忆说：“那时候桑蚕业发展停顿，我和很多人为了养家糊口被迫离开，做起了小买卖。”已在加赫蚕种站工作40年的站长阿克拉姆·法塔利耶夫介绍，1986年阿塞拜疆蚕茧产量为6000吨，2014年下降到10吨，到2015年只有236公斤，“桑蚕业几乎灭绝”。

2016年，阿塞拜疆桑蚕业迎来发展转折点。阿塞拜疆把复兴桑蚕业纳入国家战略，并启动“引种工程”，首批中国优质桑苗和蚕种跨越山海，开启共建“一带一路”倡议框架下中阿两国桑蚕业合作新篇章。

“阿塞拜疆大力复兴桑蚕业既是出于农业经济结构多元化的需要，也是为了恢复往日桑蚕业的繁荣。因为桑蚕业是我们历史和传统的一部分。”加赫地区政府首席顾问扎乌尔·阿巴索夫说。

与阿方开展合作的是山东广通蚕业发展有限公司。公司中亚市场负责人李其良介绍，阿塞拜疆的桑树多为苏联时期种植，树龄严重老化。中方从2016年开始向阿提供桑苗和蚕种，深受当地农户好评。中方提供的桑苗能适应当地高温干燥的气候，蚕种优势明显，一粒茧的产丝长度可达1200米，比当地品种产丝长出300多米。

2018年，由中国提供技术支持的加赫蚕种站完成改造，阿总统阿利耶夫亲临剪彩。加赫蚕种站是阿目前唯一从事蚕种繁育的机构，改造后的蚕种站占地面积5公顷，包括实验室、孵化中心、蚕种生产中心、桑树园等。

2019年，加赫蚕种站开始繁育杂交蚕种，这是阿首次从事蚕种杂交研究。李其良介绍说，杂交蚕种优势明显，其抗病性和茧的质量与产量都大幅提高。马涅特说，目前蚕种站正在喂养“加赫—1号”和“加赫—2号”，再有几天蚕宝宝就将吐丝结茧，工作人员之后将进行雌雄配对，获得新品种。

中方还为蚕种站培养了当地技术骨干。蚕种站工作人员拉拉扎尔·盖达拉娃2018年曾到中国进行技术培训交流。她自豪地说：“中国桑蚕养殖技术非常好，我们经过学习和引进技术获益匪浅。我们现在完全照着中国方法来养蚕。”

经过几年的发展，阿塞拜疆当地农户也深切体会到养蚕的好处，当地养蚕规模不断扩大，目前蚕茧年产量已超过600吨。阿全国养蚕冠军萨希布养中国蚕已有多年，他为蚕宝宝搭起专门的架子，严格控制蚕室内温度和湿度。他指着蚕宝宝说：“它们现在都在睡觉。再过十来天作茧完成后就能卖了。”

（据新华社电 记者钟忠）

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