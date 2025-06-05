在敦煌莫高窟的千年壁画上，一个奇妙的符号静静讲述着文明交融的故事。

“三兔共耳”——三只兔子竞相追逐，两两共用一耳。传说它最早出现在6世纪的敦煌，但其形象早已经由古老的丝绸之路，穿越沙漠与山川，跃上英国的瓷砖画，融入埃及的陶瓷，跳进德国的教堂钟表……

起源之谜仍未揭晓，寓意为何众说纷纭。这一符号无声见证：纵使山海阻隔，岁月漫长，文明始终没有孤独前行。

当前，世界正经历深刻演变。在这样一个呼唤理解与包容的时代，增进不同文明间的交流互鉴比以往更为紧要。

近日，第四届文明交流互鉴对话会在甘肃敦煌举行。来自五洲四海的约400名中外嘉宾共聚此地，聆听历史的回响，凝聚前行的智慧与力量。

敦者，大也；煌者，盛也。丝路重镇敦煌，多元文明在此交汇。在这里，人们发现，“美”并非统一的标准，而可以是各美其美、美人之美、美美与共。

古道新程，心路相连。昔日，丝绸之路上，声声驼铃在山间回荡，袅袅孤烟在大漠飘飞。如今，呼啸的“钢铁长龙”夯实着“硬联通”，政策规则标准协同构建起“软联通”，日益丰富的人文交流拉近了“心联通”……150多个国家参与共建“一带一路”倡议，让古丝路重焕荣光。

“中国提出的共建‘一带一路’倡议，实现了古丝绸之路的延续复兴。”尼泊尔前总统班达里在对话会上讲起共建“一带一路”倡议让尼泊尔从“陆锁国”变为“陆联国”的故事。她由衷赞叹，这项倡议不仅有效促进全球互联互通与经济合作，更为增进文明间相互理解架梁搭桥。

今天的敦煌，正在与数字丝绸之路的拥抱中焕发新生。

“变则通，通则久。在数字化时代，我们不再仅仅依靠古丝绸之路，而是拥有连接全球80亿人的无数条数字丝绸之路。”德国汉学家、欧洲科学院院士吴漠汀在对话会上兴奋地谈起人工智能在促进文明交流中的巨大潜能。

“中国利用先进的人工智能技术，更生动地展现了文化遗产的魅力。”行走于敦煌，博茨瓦纳国民议会议长凯奥拉佩采感慨，人工智能技术赋能文化遗产保护，将使更多珍贵的文物和文化流传至未来。

汉代张骞、唐代玄奘、明代郑和都曾在青年时便肩负起探索远方、推动文明交流的使命。在敦煌，我们也了解了不少致力于此的当代年轻人的故事。

泰中文化经济协会的潘丽芳分享了泰中两国青年联合设计的虚拟非遗展厅，诠释“数字原住民”如何为泰中民心相通注入新活力；格鲁吉亚涉外大学校长埃利索相信，青年一代能够成为推动文化交流的生力军；北京语言大学的土耳其留学生龙雨颖认为，在社交媒体的日常互动中，青年们常常在不经意间完成文化的对话与传播……

文明交流互鉴，是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。在世界百年变局加速演进的当下，文明交流互鉴意义尤显重大而深远。

“我对中方在2023年提出的全球文明倡议表示高度赞赏。”老挝国会副主席宋玛说。许多嘉宾都表达了同样的观点：中国提出的系列全球倡议，为构建和谐相处、合作共赢的新型国际秩序奠定基石，将让世界更美好、更公平、更安宁。

今年6月10日，国际社会将庆祝由中国提议设立的首个文明对话国际日。在文明荟萃之地敦煌重现丝绸之路上文明交融的盛景，人们不约而同地发现，中国致力于推动不同文明和合共生，始终站在历史正确的一边、人类文明进步的一边。

（据新华社电 记者袁睿、刘杨）

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