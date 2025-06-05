2025年中国车企在泰国的产能规划已超60万辆

本报记者 徐佩玉

得益于区位优势、政策扶持和市场潜力，泰国电动汽车市场正成为中国车企的重要布局地。

截至今年5月底，中国车企在泰国的产能规划已超60万辆，7家中国车企已在泰国建厂。国际能源署近日发布的《全球电动汽车展望2025》指出，中国电动汽车出口对新兴市场的扩张功不可没。其中，中国产品在泰国电动汽车市场占比已高达75%，中国车企的电动汽车工厂在当地也愈发普遍。

看区位优势，泰国位于东南亚中心地带，背靠6.8亿人口的东南亚市场以及东盟十国自由贸易的红利。5月20日，中国与东盟十国全面完成东盟自贸区3.0版谈判，在自贸区3.0版框架下，中国与东盟积极推动海关程序与贸易便利化等规则升级，优先推进新能源汽车、电子电器等领域的标准合作，有助于降低本国产品进入对方市场的成本和门槛，推动形成区域一体化大市场。中国车企在泰国建厂，不仅服务于泰国市场，还可辐射东南亚其他国家及澳大利亚、新西兰等市场。据了解，长安泰国工厂生产的汽车将出口到其他东南亚国家，未来有望辐射全球的右舵车市场；长城宣布将在今年二季度扩大泰国工厂产能，计划将泰国生产的新款欧拉好猫出口至巴西、澳大利亚和新西兰。

看政策扶持，为鼓励当地电动汽车产业发展、实现“2030年电动汽车产量达到30%”的目标，泰国推出EV3.0政策，即2022至2023年泰国最高下调40%的电动乘用车进口关税，前提是车企2024年必须在泰国生产与2022至2023年整车进口量相等的电动汽车作为补偿。此举吸引了不少中国车企前去投资生产，目前已有比亚迪、哪吒汽车、广汽埃安、长安汽车、奇瑞汽车、上汽MG、长城汽车等7家车企在泰国建厂，产能规划超60万辆。

看市场潜力，泰国工业联合会数据显示，2025年4月，泰国国内汽车销量同比增长0.97%，至47190辆，较上月下降0.54%有所反弹。这是近两年来的首次增长，凸显出需求的初步复苏。北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪表示，长期来看，泰国及东南亚市场潜力大、发展环境好，中国车企要深耕本土化，利用好泰国的区位优势、关税优势，进一步拓展海外市场。

中国车企在泰国已不再是单纯的整车出口模式，而是转向涵盖生产制造、零部件本地化、充电基建、技术研发的全产业链布局。

零部件供应方面，中国汽车相关企业正在泰国扩大构建供应链。例如，长城汽车旗下配套零部件企业蜂巢能源、诺博汽车、精工汽车一同落地泰国，在当地投资建厂。据日经中文网报道，“随着中国电动汽车大型企业进驻泰国，车载电池等零部件企业也在当地陆续建厂。根据调查公司MarkLines和泰国政府等的数据统计，截至2025年3月，由中国企业出资设立的汽车相关零部件泰国本地法人数量已达165家”。

充电基建方面，多家中国车企积极推动泰国充电网络建设。去年7月，由泰国电动汽车协会组织，18家充电桩运营商联合参与的泰国充电联盟正式成立。作为首批加入泰国充电联盟的车企成员，广汽埃安签署了合作谅解备忘录，计划到2028年在全泰100城建成200座1000桩超级充电网络。

比亚迪泰国工厂为当地创造了约1万个就业岗位；广汽埃安与泰国东北皇家理工大学等高校合作培训泰国技术工人和工程师……随着越来越多中国车企深入泰国市场，中泰电动汽车产业实现共赢的同时，也将为中泰友谊的不断深化添砖加瓦。

(责编：贾文婷、刘叶婷)