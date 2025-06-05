人民网雅加达6月4日电 （记者李培松）2025年6月3日，哈山努丁大学孔子学院在恩星学校隆重举行新教学点揭牌仪式。哈山努丁大学人文学院院长阿克玛，南昌大学建筑工程学院书记熊进刚，哈山努丁大学孔子学院中方院长吴晓玲、印尼方院长莉娅，恩星学校望加锡校董会主席英格丽，以及哈山努丁大学孔子学院全体教师，恩星学校师生、家长代表和华人代表等100余人参与，现场气氛热烈，文化氛围浓厚。

庆典活动在华人社团传统舞狮和印尼传统舞蹈的欢快氛围中拉开帷幕。国际教育学院副院长宋文杰代表南昌大学向哈山努丁大学孔子学院新教学点的揭牌表示热烈祝贺，希望中文教学点的设立，可以给恩星学校师生带来更多多元文化的体验。她表示，作为孔子学院合作方，南昌大学将持续通过选派优秀中文教师、提供中文教学资源、组织来华夏令营等形式，为教学点的发展提供全力支持。

恩星学校小学部校长伊莉娜和中学部校长安德鲁代表恩星学校发言。他们表示，孔子学院新教学点的设立必定会推动恩星学校中文教学质量的提升，必定为恩星学校的学生提供更多学习汉语、了解中国文化的机会和途径，并为恩星学校学生参加HSK和YCT考试提供更为便利的条件。

宋文杰致辞。哈山努丁大学孔子学院供图

伊莉娜致辞。哈山努丁大学孔子学院供图

安德鲁致辞。哈山努丁大学孔子学院供图

在全场嘉宾、师生与学生家长的见证下，哈山努丁大学、南昌大学和恩星学校代表共同为哈山努丁大学恩星学校教学点和哈山努丁大学孔子学院HSK考点恩星学校考场揭牌。

随后恩星学校的师生和哈山努丁大学中文专业的学生进行了精彩的文艺表演。节目精彩纷呈，将揭牌仪式庆典推向高潮。

恩星学校中学部学生表演武术。哈山努丁大学孔子学院供图

恩星学校在望加锡市享有盛名，不仅重视中文教育，而且拥有优良的办学条件、优秀的师资和生源、先进的教学理念、国际化的视野和丰富的教学资源。恩星教学点的设立是哈山努丁大学孔子学院发展过程中的一个重大进展，将推动孔子学院中文教学进一步融入本土制度化教育系统，为更多印尼学生提供更优质的中文教育资源和跨文化交流平台，进一步推动中印尼人文合作迈上新台阶。

参加揭牌仪式嘉宾合影。哈山努丁大学孔子学院供图

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