人民网雅加达6月4日电（记者李培松）6月4日，2025第九届中国（印尼）出口品牌联展暨印尼雅加达国际工业联展（简称“印尼展”）在雅加达展览中心开幕。

展会现场。活动主办方供图

印尼展聚焦印尼工业化4.0升级新需求，同期举办印尼工业装备及零部件展、印尼塑料印刷包装及食品加工设备展、印尼国际电力新能源展，展品覆盖印尼工业上下游全产业链中热门且极具潜力的15大品类，包括新能源、汽摩配、农业机械、塑料机械与模具、包装与印刷机械等，全面展现中国“智”造在工业领域的综合实力。

展览面积达40,000平方米，不仅是中国在RCEP区域自主举办规模最大的工业题材展会，也是印尼最大工业供应链全产业展览，获得印尼工业部4.0委会员等政府部门以及印尼包装联合会、印尼工业机械协会等14家印尼工业领域商协会的鼎力支持，吸引了来自中国20个省以及印尼、日本等国1,000多家企业参展。展前预注册买家超70,000名，涵盖印尼及周边国家的专业采购商。

为更好助力中印尼两国工业领域的深度交流和合作，促进供需高效对接，2025年上半年，印尼展组委会联合印尼当地知名商协会在坤甸、望加锡、万隆等地举办多场路演活动，现场推介优质中国企业及产品，提升中国制造在东盟市场的影响力；同时，展会还与印尼最大的工业园区‌贾巴贝卡工业园区、印尼最大的国有钢铁集团克拉卡陶钢铁公司、三一重工印尼公司等企业达成展会考察、论坛活动等合作，进一步深化产业联动与技术交流。

组委会邀请印尼金属加工及铸造协会、印尼物流行业协会、印尼包装发展联合会等相关行业协会及其会员企业走进中国产业集聚地，深入了解中国制造业实力，提前发布采购需求、介绍市场潜力，促成多项前期合作意向。这一系列“走出去”与“请进来”的举措，有效搭建起中印尼产业对接的桥梁，为展会现场的高效洽谈奠定坚实基础。

印尼展“智能化”再次升级，通过自研“AI慧展”系统及AI眼镜，首次应用AI辅助行为和客户画像分析功能，及时提供外贸跟单建议，展商应用率已经达到了30%。

展会不仅为中国工业企业提供了一个展实力、拓市场的国际化平台，也为中印尼两国在工业制造、机械设备及智能制造等领域的深入合作搭建了重要桥梁。

印尼展由温州市人民政府主办，温州市商务局、米奥兰特国际会展承办，杭州市商务局、台州市商务局、嘉兴市商务局、金华市商务局联合主办，广东省商务厅指导，并得到吉林省商务厅、佛山市商务局、东莞市商务局、惠州市商务局的支持。

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