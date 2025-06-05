人民网巴黎6月4日电 （记者于超凡）当地时间6月3日，电池科技企业远景动力位于法国杜埃的电池超级工厂正式投产，法国总统马克龙出席并致辞。

据悉，该工厂首期产能为10GWh，预计每年可为约20万辆电动汽车提供高性能动力电池，主要供应雷诺等车企。据此前消息，作为中法两国在绿色能源和先进制造领域合作的标志性成果，工厂到2030年将建成总产能24GWh，并具备扩容至40GWh的潜力。未来，该基地还将延伸至储能电池、智能充电设施与电池回收等全生命周期解决方案，构建起法国北部地区完整的绿色能源产业生态。

法国总统马克龙在致辞中表示，“在杜埃，我们正与远景共同书写法国绿色工业转型的新篇章。作为‘选择法国’战略下的旗舰项目，远景动力的落地投产是法国工业振兴与能源转型的象征性事件，它将改变整个地区的未来，影响下一代人的生活方式。”

仪式现场，马克龙总统手持象征旧能源时代的煤油灯与代表未来清洁能源的电池，寓意杜埃从传统能源中心走向清洁智能电力时代。他表示，感谢远景对法国绿色发展的贡献，强调法国亟须像远景这样兼具技术实力和全球视野的合作伙伴，共同引领欧洲能源转型和产业革新。

马克龙随后在社交媒体发文称，“有人说我们必须在经济增长与可持续发展之间作出选择，但我们决定两者兼得。有人质疑在法国本土制造电池的可能性，而远景杜埃超级工厂正是最有力的回应。我们不能止步不前，必须坚定地走在变革的前沿。”

远景动力目前在中国、日本、美国、英国、法国、西班牙等地布局13座电池制造基地。远景科技集团董事长张雷表示，法国超级工厂的投产为欧洲汽车产业的绿色转型注入新的活力。远景正以“人类命运共同体”为使命，以中国新能源技术助力全球可持续、繁荣发展。

(责编：曹欣悦、杨牧)