本报记者 郭梓云

奥地利国家图书馆不久前开始了为期8个月的“百年影像”展览，重点展出1925年至2025年间拍摄的有关奥地利的图片，包括重要的历史时刻、民众的日常生活和奥地利国家图书馆的百年变迁等。

奥地利首都维也纳历史悠久，这里可以找到从上世纪至今保留着的各式“老字号”，如可以追溯到1845年的文具店“柯尼希和埃布哈特”，自20世纪初以来便存在的高级男装裁缝店“克尼泽”，建于1936年的维也纳糖果店“诺伊保街糖果”等。奥地利国家图书馆始建于18世纪初，其前身为宫廷图书馆，被誉为全球最美的巴洛克式图书馆之一。奥地利国家图书馆表示，即使不看各类展览，拥有几百年历史的奥地利国家图书馆本身就很值得参观。

众多百年老店的存在，为维也纳居民日常工作生活提供了便利，已经成为维也纳城市文化的一部分。近年来，由于租金上涨、技术工缺失、缺乏继承人等原因，维也纳不少“老字号”面临生存困境。为了保留维也纳城市中“老字号”的形象和记忆，摄影师菲利普·格拉夫和马丁·弗雷自2009年以来一直在拍摄维也纳各式各样的老店，目前已经拍摄了500多家店铺。他们创建了“有历史的商店——维也纳的各种商品”文化项目，通过拍摄照片或纪录片、出版图册、组织城市漫步和举办展览等方式，让人们更加关注维也纳城市面貌的变化。

“在图像记录背后，这些百年老店还代表着许多看不见的故事——关于许多代人的传承、关于家庭和命运、关于所有来来往往的顾客。”奥地利《标准报》这样评论。

记者走访了位于维也纳列支敦士登大街的卡尔·戈贝尔五金店。小巧精致的店面、琳琅满目的商品、专业友好的服务，让该店成为当地著名打卡地之一。卡尔·戈贝尔五金店主要销售家居和厨房用品、小五金、花园用品等。店长卡尔·塞泽尔是这家五金店的第四代传承人。自其曾祖父开店并以自己名字命名以来，这家小店已走过近140年历史。

“如何用销钉固定钩子、哪种锅适合烹饪哪类菜肴、哪种盆栽土适合种哪种植物，我会用自己的经验为顾客提供专业细致的导购服务，店内种类丰富的产品也为顾客提供了多样选择。”塞泽尔告诉记者，自己的店是附近唯一一家五金店，顾客除了周边的居民外，还有不少远道而来的参观者。塞泽尔表示，虽然网购更便捷，但顾客还是愿意来这里，不仅是为了购买商品，也是希望获得他的专业建议。“我们店的生意规模不大，但在我看来这是一项社会使命。”塞泽尔说。

据“有历史的商店——维也纳的各种商品”项目官网介绍，众多百年老店不仅通过其外观塑造维也纳的城市形象，还是当地不可缺少的便利设施，也是民众聚会和交流的重要场所。奥地利城市规划专家罗米娜·杰内表示，各具特色的“老字号”是街区、城市和城镇中心的重要标识。它们不断创新和发展，有助于增强人们对某一地区或街区的认同感。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)