新华社里约热内卢6月3日电 （记者周永穗）恐龙起源至今仍是一个待解之谜。近日，一个国际研究团队分析在巴西发现的化石标本后提出，这块距今约2.37亿年的化石所属的物种或为最古老的恐龙祖先之一，这为研究恐龙起源提供了新线索。相关研究论文已发表在英国《科学报告》杂志上。

在距今约2.5亿年前，地球曾经历被称为“二叠纪大灭绝”的生物灭绝事件，超过95%的海洋生物和超过70%的陆地脊椎动物消失。此后地球进入三叠纪，数百万年内，恐龙作为一个全新的物种逐渐繁盛，开启了“恐龙时代”。

由巴西里约热内卢联邦大学、南里奥格兰德联邦大学和阿根廷自然科学博物馆等机构组成的国际研究团队分析了一块数十年前在巴西南圣克鲁斯市出土的化石标本。形态学鉴定发现，该化石由髂骨和坐骨组成，属于生活在三叠纪中期的一种爬行动物，此前尚未被识别。研究人员将其归入西里龙科（Silesauridae），并将这一新物种命名为“Itaguyra oculta”（图皮语中意为“隐藏的石鸟”）。

西里龙科属于恐龙形类，但其与恐龙总目的关系仍有争议。一种观点认为西里龙科是恐龙祖先的“近亲”，另一种观点则认为西里龙科就是恐龙的祖先。研究团队根据化石的特征认为，西里龙科更应归入恐龙范畴中，而且是鸟臀类恐龙的最早代表。恐龙通常被分为两个大类，即鸟臀类（如三角龙、甲龙等）和蜥臀类（如霸王龙、迅猛龙等）。

研究作者之一、里约热内卢联邦大学国家博物馆研究员博尔泰雷·帕埃斯·内托表示，这一发现填补了恐龙演化史上的关键时间空白，并支持西里龙科可能是鸟臀类恐龙早期代表的观点。若这一假设得到证实，“Itaguyra oculta”将成为世界已知最古老的恐龙之一。

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 17 版）

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