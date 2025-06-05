打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

墨西哥民众青睐中国电动自行车

本报记者  谢佳宁
2025年06月05日05:30 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　当前，墨西哥电动自行车市场需求旺盛，尤其是在城市通勤和物流配送领域，电动自行车的普及率不断提升。

　　据知名市场分析机构“摩多情报”的最新数据，2024年墨西哥电动自行车市场规模约为607万美元，预计到2029年将增至750万美元，年复合增长率为4.32%。包括雅迪、艾沃拜克、奇沃和牛电科技等中国电动自行车品牌，凭借高性价比、良好的续航能力和较低的维护成本，逐步在墨西哥市场站稳脚跟。据当地媒体报道，2023年墨西哥电动自行车市场上，中国品牌占比超过一半，为消费者提供了从经济型到高端智能化的多种产品。

　　在首都墨西哥城以及瓜达拉哈拉、蒙特雷等大城市，许多墨西哥民众选择电动自行车作为通勤工具。受访者普遍表示，相比欧美品牌或本地品牌，中国品牌的电动自行车物美价优，更具竞争力。“我原本打算购买一辆燃油摩托车，但发现中国品牌电动自行车更具吸引力，最终购买了电动自行车。”墨西哥城的银行工作人员奥斯卡对记者表示，“电动自行车每天的充电费用远低于摩托车的加油成本，而且维护也更简单。”

　　雅迪不久前宣布，将投资近8000万美元在墨西哥阿兹特克建立新工厂，以开拓墨西哥等拉美市场。来自墨西哥城的爱德华多刚刚购买了一辆雅迪电动自行车，他表示，该款产品电池续航时间长，缓解了用户的续航焦虑，也非常方便在拥堵的墨西哥城出行。

　　墨西哥外卖市场近年来增长迅速，外卖员和快递员成为电动自行车的重点用户群体。“我一天要跑很多单，电动自行车便宜实惠，充电也方便。”外卖送餐骑手何塞对记者说，目前墨西哥市场上的绝大多数电动自行车都是中国品牌，整体使用体验感非常好，“对外卖小哥尤其友好”。

　　雅迪科技集团有限公司北美代表处总经理张亮对记者表示，电动自行车对于配送行业尤为重要，骑手每天骑行时间长，低能耗、高续航的电动自行车正好满足他们的需求。据介绍，雅迪目前在墨门店已覆盖12个州，所有门店都配备了售后服务中心和配件仓库，两年全国质保期内，消费者可以在任何一家雅迪门店享受维修和保养服务。

　　墨西哥人口密度大，城市化程度较高，为电动自行车的普及提供了良好市场环境。据记者观察，过去一年，墨西哥城大街小巷的电动自行车数量大幅增加。电动自行车门店也从去年年初的5家左右增至目前的20多家。在某些街区，电动自行车门店已成为标志性商铺。

　　为解决当地充电设施覆盖率不足问题，一些中国电动自行车品牌在墨西哥市场推出支持快充的电动自行车，与特斯拉、比亚迪等电动汽车的充电系统相兼容，大大提高了电动自行车的充电便利性。未来，中国企业还将与当地的商场、大型超市、专用停车场等进行合作，建立更完善的充电网络。

　　（本报墨西哥城6月4日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年06月05日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部