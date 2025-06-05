本报记者 谢佳宁

当前，墨西哥电动自行车市场需求旺盛，尤其是在城市通勤和物流配送领域，电动自行车的普及率不断提升。

据知名市场分析机构“摩多情报”的最新数据，2024年墨西哥电动自行车市场规模约为607万美元，预计到2029年将增至750万美元，年复合增长率为4.32%。包括雅迪、艾沃拜克、奇沃和牛电科技等中国电动自行车品牌，凭借高性价比、良好的续航能力和较低的维护成本，逐步在墨西哥市场站稳脚跟。据当地媒体报道，2023年墨西哥电动自行车市场上，中国品牌占比超过一半，为消费者提供了从经济型到高端智能化的多种产品。

在首都墨西哥城以及瓜达拉哈拉、蒙特雷等大城市，许多墨西哥民众选择电动自行车作为通勤工具。受访者普遍表示，相比欧美品牌或本地品牌，中国品牌的电动自行车物美价优，更具竞争力。“我原本打算购买一辆燃油摩托车，但发现中国品牌电动自行车更具吸引力，最终购买了电动自行车。”墨西哥城的银行工作人员奥斯卡对记者表示，“电动自行车每天的充电费用远低于摩托车的加油成本，而且维护也更简单。”

雅迪不久前宣布，将投资近8000万美元在墨西哥阿兹特克建立新工厂，以开拓墨西哥等拉美市场。来自墨西哥城的爱德华多刚刚购买了一辆雅迪电动自行车，他表示，该款产品电池续航时间长，缓解了用户的续航焦虑，也非常方便在拥堵的墨西哥城出行。

墨西哥外卖市场近年来增长迅速，外卖员和快递员成为电动自行车的重点用户群体。“我一天要跑很多单，电动自行车便宜实惠，充电也方便。”外卖送餐骑手何塞对记者说，目前墨西哥市场上的绝大多数电动自行车都是中国品牌，整体使用体验感非常好，“对外卖小哥尤其友好”。

雅迪科技集团有限公司北美代表处总经理张亮对记者表示，电动自行车对于配送行业尤为重要，骑手每天骑行时间长，低能耗、高续航的电动自行车正好满足他们的需求。据介绍，雅迪目前在墨门店已覆盖12个州，所有门店都配备了售后服务中心和配件仓库，两年全国质保期内，消费者可以在任何一家雅迪门店享受维修和保养服务。

墨西哥人口密度大，城市化程度较高，为电动自行车的普及提供了良好市场环境。据记者观察，过去一年，墨西哥城大街小巷的电动自行车数量大幅增加。电动自行车门店也从去年年初的5家左右增至目前的20多家。在某些街区，电动自行车门店已成为标志性商铺。

为解决当地充电设施覆盖率不足问题，一些中国电动自行车品牌在墨西哥市场推出支持快充的电动自行车，与特斯拉、比亚迪等电动汽车的充电系统相兼容，大大提高了电动自行车的充电便利性。未来，中国企业还将与当地的商场、大型超市、专用停车场等进行合作，建立更完善的充电网络。

（本报墨西哥城6月4日电）

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)