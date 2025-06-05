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全力开拓中国等出口市场，力争2025年橄榄油出口量增至25万吨以上——

突尼斯这样提升橄榄油知名度（第一现场）

本报记者  黄培昭
2025年06月05日05:30 | 来源：人民网－人民日报
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　　突尼斯凯鲁万省布哈吉拉市郊区的一处橄榄园。

　　布哈吉拉市郊外，农民们忙着采摘橄榄。

　　小女孩展示刚采摘的橄榄。

　　厂长尤素福向记者介绍橄榄油生产流程。

　　当地超市售卖的橄榄油成品。

　　在突尼斯，橄榄树是大地的慷慨馈赠。从北部的地中海之滨，到南部的撒哈拉沙漠腹地，橄榄林密布全国。突尼斯是仅次于西班牙的全球第二大橄榄油生产国，全国种植橄榄树8000万株以上，种植面积超过180万公顷，约占全国可耕地的1/3。

　　橄榄油是突尼斯最重要的出口农产品之一，2023—2024年度橄榄油出口量为19.5万吨，创汇超过10亿美元。突尼斯全力开拓中国、印度、海湾国家等出口市场，力争2025年橄榄油出口量增至25万吨以上。本报记者日前前往素有“橄榄之城”美誉的突尼斯凯鲁万省布哈吉拉市，对当地橄榄油产业链进行实地探访。

　　从橄榄园到压榨厂——

　　不断提升品质把控

　　微风掠过布哈吉拉市郊一望无际的橄榄林，掀起阵阵绿色浪涛，枝叶间的清香扑鼻而来。“这是今年橄榄大丰收的味道。”艾哈迈德井村的农民哈朱布站在自家橄榄园中，粗糙的手掌托起一串青紫色橄榄果，自豪地向记者展示。

　　正值橄榄采摘时节，种植户们手持细长的木杆轻击枝干，青紫的果实便簌簌坠落，在帆布上敲打出密集的声响。一名女工蹲在树下，飞快地捡拾橄榄，背篓里的橄榄果泛着光泽。高处枝丫间，果农腰间系着麻绳，单手勾住树干，另一只手将缀满果实的细枝轻轻掰下。整片橄榄林里一派忙碌景象。哈朱布家族在这片土地上种植橄榄已逾百年，“政府给村里新装了滴灌系统，今年的橄榄果比去年要多出至少三成。”

　　驱车穿过布哈吉拉市，城市中心广场上矗立的一尊巨大青铜橄榄雕塑，诉说着这座城市与橄榄的不解之缘。

　　在布哈吉拉市郊的绿洲橄榄油压榨厂内，机器轰鸣，橄榄的清香悠长。厂长尤素福三代经营橄榄油生意，他带着记者穿过消毒通道，进入核心车间，详细讲解如何把橄榄制作成橄榄油。

　　“橄榄是娇贵的果实，采摘后24小时内的处理至关重要。”尤素福一边说着，一边抓起一把刚运来的橄榄给记者看。传送带缓缓启动，橄榄果穿过脱叶清洗机，枝叶被甩飞，干净的果实滚入冰水槽降温。“冷榨温度必须控制在27摄氏度以下，这样才能锁住橄榄果的多酚和果香。”

　　经过冷榨的橄榄果旋即被送入打浆车间。石磨缓缓转动，碾出的橄榄糊散发淡淡清香。一旁，离心机正以每分钟6000转的速度运转，将油、水与果渣瞬间分离开来。“传统石磨出油率低，但风味层次丰富；现代工艺高效稳定，适合规模化生产。”尤素福说。透过玻璃窗，记者看到金绿色的初榨橄榄油如溪流般从分离管道涌出，技术人员手持试管快速检测酸度。欧盟标准要求特级初榨油酸度低于0.8%，尤素福厂里的产品酸度常年稳定在0.5%左右。

　　在灌装车间，流水线上的玻璃瓶被贴上“欧盟有机认证”的标签。为通过认证，尤素福的工厂需确保橄榄园3年内未使用任何化肥和杀虫剂，并接受欧盟相关机构每年两次的抽查。“连工厂清洗用水的酸碱度都要记录在册。”他指着一摞厚厚的检测报告说，“一切努力都是值得的，特级初榨有机橄榄油的价格是普通橄榄油的3倍。因为我们对品质的追求，消费者十分青睐我们的特级初榨有机橄榄油。”

　　从原料出口国到品牌输出国——

　　打造原产地认证体系

　　在突尼斯农业部的会议室，政策顾问萨利赫摊开一幅橄榄产业规划图。图上的大片绿色纵横交错，勾勒出这个国家最具生命力的农业脉络。

　　“橄榄是我们国家接近半数农民赖以为生的重要作物。”萨利赫介绍，突尼斯政府推出的智慧橄榄园计划为8万农户配发土壤湿度传感器，推广普及滴灌技术，使单位产量提升40%。突尼斯国家橄榄油发展局联合欧盟打造“突尼斯原产地认证”，设立20个质量检测中心，要求出口企业每批次送检。政府还设立“橄榄产业振兴基金”，以1%低息贷款资助橄榄种植户购买采收机、建设太阳能烘干厂等。

　　为了不断提升橄榄油市场占有率和知名度，突尼斯政府发布了《2020—2030国家橄榄发展纲要》，对全产业链进行系统性规划。从品种改良、智能加工到品牌出海，政府通过政策倾斜、技术扶持与市场开拓协同发力，在种植端推行抗旱基因优化，在加工端引入人工智能分拣技术，在出口端构建国际认证体系。目前，突尼斯农业部主导推动高效节水灌溉系统和抗旱橄榄新品种的推广，突尼斯国家投资基金设立“橄榄产业专项融资”，为农户购置机械化设备、建设现代榨油厂提供财政支持。

　　突尼斯政府还专门成立橄榄油质量监管局，并与欧盟联合开发有机认证体系，尤其注重无农药、无化肥种植方式。目前，突尼斯已有超过120家橄榄油企业通过了欧盟有机标准认证，许多产品已进入高端有机市场。

　　在突尼斯城郊区，政府拨出专项资金，将一座废弃的火车站改造成“橄榄油创新中心”，成为橄榄产业展示与研发的重要基地。在这里，米其林大厨与专业调香师应邀同台实验，为不同品种的橄榄油调配独特风味。创新中心还定期举办国际研讨会和品鉴会，推动提升突尼斯橄榄油在国际市场上的影响力。

　　“我们正从‘橄榄原料出口国’加速转型为‘橄榄油品牌输出国’，在全球市场积极推介突尼斯橄榄油的独特风味与故事。”萨利赫说，“看着一瓶瓶贴有突尼斯品牌标签的橄榄油走向世界，我们十分自豪，并期待为各国消费者提供更多更高品质的橄榄油。”

　　从突尼斯到中国市场——

　　每周发往上海的集装箱已增至20个

　　在绿洲橄榄油压榨厂，尤素福向记者展示抖音直播画面：一名当地主播正用中文讲解橄榄油煎鳕鱼的诀窍，背景是绿洲橄榄油压榨厂的生产线。“去年通过中国国际进口博览会，我们签下了第一个中国省级代理商。现在每周发往上海的集装箱增加到了20个。”尤素福说。

　　突尼斯迦太基大学政治经济学教授伊斯里布对记者表示，中国是全球最大消费市场之一，中国民众正追求更健康饮食与更高品质生活，中国市场将为突尼斯橄榄油出口提供更大机遇。

　　“欢迎更多中企参与橄榄种植加工产业链。突尼斯橄榄油出口扩大的希望在中国市场。”突尼斯出口促进中心的官员哈菲兹对记者表示，突尼斯正推动在南部和中部建立“橄榄产业合作园区”，吸引更多外资进入全产业链，并试点采用中国企业的灌溉控制系统和加工设备。

　　“我们一些企业已开始主动对接中国电商平台，希望借助直播带货等方式将更多突尼斯优质橄榄油送进中国厨房。突尼斯还筹备在北京和上海设立橄榄油展示馆，向更多中国消费者讲述突尼斯橄榄油的故事。”

　　“中国在农业智能化、绿色种植与品牌营销等方面拥有丰富经验和先进技术，双方合作将极大提升突尼斯橄榄产业的产量与附加值。”哈菲兹满怀期待地说，“中国市场潜力无限。我们期待与中国企业加强合作，让突尼斯优质橄榄油摆上更多中国家庭餐桌。”

　　（本报突尼斯城电，图片均为本报记者黄培昭摄）

　　《 人民日报 》（ 2025年06月05日 17 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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