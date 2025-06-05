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上合组织成员国财长和央行行长会议支持深化财金合作

2025年06月05日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京6月4日电  （记者曲哲涵）2025年上海合作组织成员国财长和央行行长会议3日在北京举行。会议各方支持采取行动深化区域财金合作，包括推进成立上合组织开发银行、建立上合组织财金智库网络等。

　　会议采取线上线下相结合的方式，由财政部部长蓝佛安和中国人民银行行长潘功胜共同主持。

　　会议深入讨论了全球和区域经济金融形势和挑战，分享了各国在财政货币、绿色转型、金融发展等方面的政策实践。各方支持采取行动深化区域财金合作，在推进成立上合组织开发银行方面取得实质性进展，同意建立上合组织财金智库网络，并探讨了完善本币结算安排和深化数字普惠金融合作等议题。

　　蓝佛安在会上表示，当前百年变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字化、绿色化、智能化趋势为上合组织成员国提供了新的合作机遇。同时，贸易保护主义、全球化逆流、地缘冲突、气候变化等多重挑战交织叠加，给全球和地区经济金融稳定带来严峻考验。

　　蓝佛安称，各成员国应坚定维护多边主义，加强宏观经济政策协调，持续深化财金务实合作，弘扬“上海精神”，不断开创上合组织财金合作新局面，为构建更加紧密的上合组织命运共同体作出新的更大贡献。

　　《 人民日报 》（ 2025年06月05日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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