苏拉布·古普塔

贸易战不存在所谓的“净福利效应”，无论是出口国还是进口国、生产者还是消费者，都将因贸易战遭受损失。合作才是唯一出路，支撑全球贸易的各项规则需要各方共同维护

美国政府正以美国消费者的购买力为筹码，企图通过高关税来威胁全世界。美国的关税政策对美国以及全球市场产生了严重冲击。那些向美国出口商品的全球生产商深受其害，美国消费者在商店收银台前结账时也越来越感到切肤之痛。从长远来看，这样的保护主义政策还会对多边贸易体制造成巨大伤害。

参与国际贸易的中小规模经济体陷入了进退两难的境地。其经济体量有限，既用不了“胡萝卜”政策，无法以额外的市场准入措施促使美国政府放弃难以实现的贸易平衡目标；也用不了“大棒”政策，无法用对等经济手段来迫使美国政府让步。这也从一个侧面说明，为什么这些经济体一直将多边贸易体制视为最佳选择：通过捍卫规则来维护开放性，进而维护自身利益。

保护主义没有赢家，高额关税只会造成两败俱伤。贸易战不存在所谓的“净福利效应”，无论是出口国还是进口国、生产者还是消费者，都将因贸易战遭受损失。在国际贸易中，各方专注于发展自身具有比较优势的领域，开展相互贸易，其效益要远高于仅为满足自身内部需求而进行生产。

合作才是唯一出路，支撑全球贸易的各项规则需要各方共同维护。贸易规则稳不稳，取决于各方认不认可、支不支持。对于规则，不能选择性执行，不能合则用、不合则弃。美国违背国际贸易规则的行为，可能对整个国际贸易体系造成深层冲击。在此形势下，欧盟、日本、韩国，以及中国等全球南方国家应深化合作，合力维护国际贸易规则，共同应对当前挑战。

整合并完善区域供应链是破解当前关税危机的一剂良方。这些供应链中的产品，相当一部分将在区域内被充分消化。随着中国和其他亚洲经济体进一步成为地区生产商品的消费主体，国际贸易结构将变得更加平衡，亚洲经济崛起的愿景也将得到更充分实现。

（作者为美国中美研究中心高级研究员）

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)