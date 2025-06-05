本报记者 张志文 屈 佩 曲 颂

工厂执行经理罗曼·克里沃帕连科（中）接受联合采访团记者采访。

本报记者 谢亚宏摄

塔吉克斯坦记者与工厂生产线上的客车车身合影。

本报记者 张志文摄

6月4日，中国—中亚媒体高质量共建“一带一路”联合采访团走进中国宇通客车和哈萨克斯坦哈萨克技术公司合资建设的CKD工厂，了解纯电动客车等环保公交车的生产流程，感受中国与中亚国家在汽车工业领域的合作活力。

位于卡拉干达州萨兰市的这座工厂2021年正式投产，年生产能力可达2000台客车和200台工程机械。宇通客车哈萨克斯坦国家公司经理苗原介绍，通过本土化合作，工厂间接创造超过5000个就业岗位，先进产品、技术及生产管理经验促进了哈萨克斯坦乃至中亚地区的汽车工业发展。

走进工厂车间，焊接、涂装、总装、检测……当地工人正有条不紊进行生产作业。“我们很自豪能将中国技术经验引入哈萨克斯坦，为地区绿色交通发展作出贡献。”工厂执行经理罗曼·克里沃帕连科表示，凭借先进的技术、可靠的性能和环保的理念，工厂生产的客车获得了当地市场的广泛认可。未来，工厂将进一步扩大生产规模，增加对哈萨克斯坦市场供应，并将产品出口到其他中亚国家。

进入哈萨克斯坦市场以来，从产品出口发展到技术合作，宇通客车以产能合作助力中哈高质量共建“一带一路”。萨兰市市长达林·布尔凯尔表示，得益于高质量共建“一带一路”合作项目，萨兰这座曾经的矿业城市正不断朝着经济多元化方向迈进。“从创造就业、技术升级到国际合作，共建‘一带一路’不仅促进了经济增长，更提升了地区的自主发展能力。”

乌兹别克斯坦24广播电台记者阿卜杜沃希德·阿奇洛夫表示，联合采访活动走进工厂生产车间，让中亚媒体记者看到了中亚与中国合作的具体成果。《土库曼斯坦报》记者艾古丽·拉希莫娃在采访中积极提问，详细了解中国—中亚高质量共建“一带一路”合作。她表示，土库曼斯坦希望借助中国—中亚经贸合作平台等，进一步拓展双方在汽车等领域的务实合作。

（本报哈萨克斯坦卡拉干达6月4日电）

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)