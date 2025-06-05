多国官员、专家赴浙江学习了解中国绿色发展经验

本报记者 汪思源 刘文璋

“当溪流轻吻山峦，智慧栖息林间。风穿过叶隙向人类低语：与地球共生共荣，方能筑就永续文明。双峰环抱处，一为绿水青山，一为金山银山，蕴藏着超越黄金的智慧。”参观完浙江安吉余村，埃及环境部研究员萨莉·阿博纳姆写下这样的诗句。来华多日的学习、见闻令她感慨不已：“这段旅程令人备受鼓舞，让我明白可持续发展并非遥不可及的梦想，而是可以凭借决心、智慧和不懈努力实现的目标。”

日前，来自埃及、埃塞俄比亚、马来西亚、尼泊尔、斯里兰卡、泰国以及所罗门群岛的官员及专家来华参访交流，他们参加了由中国商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办的发展中国家履行《联合国森林文书》及森林可持续经营官员研修班、所罗门群岛森林利用和下游加工培训班，并赴浙江省杭州市、湖州市等地学习了解中国森林可持续经营的实践和经验。阿博纳姆便是其中一员。

漫步余村，白墙黛瓦的民居错落有致，蜿蜒的村道整洁开阔。登高俯瞰，整个村庄被连绵的群山环抱，山间雨雾弥漫，增添了几分朦胧诗意。埃塞俄比亚野生动物保护局官员梅克贝布·特斯马赞叹道：“这里的绿水青山令人如痴如醉，我们看到了中国用实际行动践行《联合国森林文书》的成果。”埃及艾资哈尔大学助理教授穆罕默德·哈桑说：“这里的景色有如中国水墨画，良好生态源于中国政府对生态环境保护的高度重视。”

得知余村是绿水青山就是金山银山理念的诞生地，阿博纳姆赞叹：“这是一个具有开创性的理念，深刻改变了中国。如今，中国已成为世界最大的可再生能源生产国，新能源汽车产销量全球占比超过60%，助力世界向绿色出行转变。中国的绿色发展取得了令人鼓舞的成就。中国在农村可持续发展方面的实践也给许多发展中国家带来启发。”

夏日的杭州西溪湿地，成片的睡莲绽放，吸引不少市民和游人前来。这个集城市湿地、农耕湿地、文化湿地于一体的国家湿地公园，与居民生活和城市发展密切相关。泰国皇家林业局林业研究员苏林·康昆说：“西溪湿地的生态构成与泰国南部的红树林类似，这里生物多样性丰富，湿地的管理与保护实现了生态、休闲、文化等多种功能的完美融合。”

在位于杭州市皋亭山的帐篷谷，工作人员展示了无人机和人工智能在森林管理中的运用，呈现了科技赋能林业管理的潜力，引发学员们浓厚兴趣。来自马来西亚森林局的穆罕默德·苏基曼表示：“人工智能等新兴科技的使用不仅有助于森林巡检、资源监测、灾害预警，还为森林可持续经营研究提供帮助。”

通过理论学习和实地参访，学员们加深了对中国林业发展状况特别是森林可持续经营的了解。他们认为，中国举办相关研修班、培训班为各国交流分享技术和经验搭建平台，为全球林业发展提供助力。

“中国政府制定了符合中国国情的林业发展管理规划，推动生态保护与绿色产业协同发展，这是中国实现绿色发展的关键。”所罗门群岛林业部高级林业官约瑟夫·塔瓦塔表示，中国的湿地通过保护性开发实现生态价值转化，传统村落通过合理改造更加现代化，既让传统文化得到保护又让生态增绿、人民增收。林业与生态旅游融合、创新森林资源管理等中国经验值得学习借鉴。

研修班结束之际，尼泊尔自然保护国家信托基金拉詹·保德尔表示：“这是一次宝贵的学习经历，我们可以从丰富的中国经验中受益。”

《 人民日报 》（ 2025年06月05日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)