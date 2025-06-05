打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

多国官员、专家赴浙江学习了解中国绿色发展经验

“这里的绿水青山令人如痴如醉”

本报记者 汪思源 刘文璋
2025年06月05日05:27 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“当溪流轻吻山峦，智慧栖息林间。风穿过叶隙向人类低语：与地球共生共荣，方能筑就永续文明。双峰环抱处，一为绿水青山，一为金山银山，蕴藏着超越黄金的智慧。”参观完浙江安吉余村，埃及环境部研究员萨莉·阿博纳姆写下这样的诗句。来华多日的学习、见闻令她感慨不已：“这段旅程令人备受鼓舞，让我明白可持续发展并非遥不可及的梦想，而是可以凭借决心、智慧和不懈努力实现的目标。”

　　日前，来自埃及、埃塞俄比亚、马来西亚、尼泊尔、斯里兰卡、泰国以及所罗门群岛的官员及专家来华参访交流，他们参加了由中国商务部主办、国家林业和草原局管理干部学院承办的发展中国家履行《联合国森林文书》及森林可持续经营官员研修班、所罗门群岛森林利用和下游加工培训班，并赴浙江省杭州市、湖州市等地学习了解中国森林可持续经营的实践和经验。阿博纳姆便是其中一员。

　　漫步余村，白墙黛瓦的民居错落有致，蜿蜒的村道整洁开阔。登高俯瞰，整个村庄被连绵的群山环抱，山间雨雾弥漫，增添了几分朦胧诗意。埃塞俄比亚野生动物保护局官员梅克贝布·特斯马赞叹道：“这里的绿水青山令人如痴如醉，我们看到了中国用实际行动践行《联合国森林文书》的成果。”埃及艾资哈尔大学助理教授穆罕默德·哈桑说：“这里的景色有如中国水墨画，良好生态源于中国政府对生态环境保护的高度重视。”

　　得知余村是绿水青山就是金山银山理念的诞生地，阿博纳姆赞叹：“这是一个具有开创性的理念，深刻改变了中国。如今，中国已成为世界最大的可再生能源生产国，新能源汽车产销量全球占比超过60%，助力世界向绿色出行转变。中国的绿色发展取得了令人鼓舞的成就。中国在农村可持续发展方面的实践也给许多发展中国家带来启发。”

　　夏日的杭州西溪湿地，成片的睡莲绽放，吸引不少市民和游人前来。这个集城市湿地、农耕湿地、文化湿地于一体的国家湿地公园，与居民生活和城市发展密切相关。泰国皇家林业局林业研究员苏林·康昆说：“西溪湿地的生态构成与泰国南部的红树林类似，这里生物多样性丰富，湿地的管理与保护实现了生态、休闲、文化等多种功能的完美融合。”

　　在位于杭州市皋亭山的帐篷谷，工作人员展示了无人机和人工智能在森林管理中的运用，呈现了科技赋能林业管理的潜力，引发学员们浓厚兴趣。来自马来西亚森林局的穆罕默德·苏基曼表示：“人工智能等新兴科技的使用不仅有助于森林巡检、资源监测、灾害预警，还为森林可持续经营研究提供帮助。”

　　通过理论学习和实地参访，学员们加深了对中国林业发展状况特别是森林可持续经营的了解。他们认为，中国举办相关研修班、培训班为各国交流分享技术和经验搭建平台，为全球林业发展提供助力。

　　“中国政府制定了符合中国国情的林业发展管理规划，推动生态保护与绿色产业协同发展，这是中国实现绿色发展的关键。”所罗门群岛林业部高级林业官约瑟夫·塔瓦塔表示，中国的湿地通过保护性开发实现生态价值转化，传统村落通过合理改造更加现代化，既让传统文化得到保护又让生态增绿、人民增收。林业与生态旅游融合、创新森林资源管理等中国经验值得学习借鉴。

　　研修班结束之际，尼泊尔自然保护国家信托基金拉詹·保德尔表示：“这是一次宝贵的学习经历，我们可以从丰富的中国经验中受益。”

　　《 人民日报 》（ 2025年06月05日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部